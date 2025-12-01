Hajduk uoči derbija s Dinamom razočarao svoju legendu: 'Na kraju te lopta neće nagraditi'

Nakon odigranog 15. kola, posljednjeg prije velikog derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru, došlo je do promjene na vrhu tablice HNL-a.

Dinamo se vratio na vrh pobjedom na gostovanju kod Gorice i tako iskoristio kiks Hajduka koji je dan ranije odigrao samo 1:1 protiv Varaždina na Poljudu.

Osim tih rezultata Plavih i Bijelih, u HNL-u se u netom odigranom kolu događalo puno toga zanimljivoga, o čemu smo popričali s Tomislavom Bušićem, proslavljenim napadačem koji je bio najbolji strijelac Hajduka u sezoni 2004./2005. kada je momčad s Poljuda posljednji put bila prvak Hrvatske.

Foto: Cagaljiv/pixsell

"Hajduk je protiv Varaždina odigrao jako lošu utakmicu do tog gola koji su nam oni praktički poklonili. Kad su imali igrača više, morali su stisnuti, imali su šanse, ali na kraju te lopta neće nagraditi i ući u gol", rekao je pa se osvrnuo na utakmicu kojom je Dinamo preuzeo vrh tablice:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Dinamo je kontrolirao utakmicu, Gorica nije imala ništa. Dinamo je praktički zabio iz dva šuta u okvir. Gorica se cijelo vrijeme branila, nisu pokušali ići prema naprijed, nešto su pokušavali, ali nisu uspjeli ništa ozbiljnije napraviti."

Iznenađenja u Slavoniji i Zagrebu

U 15. kolu odigrane su i dvije utakmice s neočekivanim ishodima.

Osijek je na gostovanju u Vinkovcima protiv Vukovara odigrao 1:1, a Rijeka je kolo nakon pobjede 5:0 protiv Hajduka odigrala neodlučeno (1:1) na gostovanju kod Lokomotive.

Novi prvoligaš Vukovar, iako je zadnja momčad na tablici, i u ovom je kolu pokazao da može svakome biti jako težak protivnik.

"Po meni, Vukovar igra dobar nogomet, Vukovar igra jako, jako dobro. Napadaju, ne brane se, nadigravaju se. Svaka im čast na prezentaciji protiv Osijeka. Osijek je u lošoj poziciji, nitko to nije očekivao. Oni su se složili ekipu da se bore za vrh, a bore se za opstanak", rekao je naš sugovornik pa dublje proanalizirao situaciju u Osijeku, koji ni s novim trenerom Željkom Sopićem ne uspijeva izaći iz krize:

"Sopić je tek došao, puno je tu problema, igrači su bez samopouzdanja. On je pokušao sam sa svojim načinom nešto prodrmati, počeo je stavljati što više mladih igrača, ali sad, upitno je kako kako se izvući iz ove situacije. Osijek je klub s tradicijom, član velike četvorke hrvatskog nogometa i nadam se da će se uspjeti izvući iz ove situacije."

'Dobra je liga, dobre su utakmice'

Rijeka je u ovom kolu, nakon goropadne predstave protiv Hajduka i 5:0 u Jadranskom derbiju razočarala navijače remijem s Lokomotivom. no, takav rasplet, smatra Bučić, nije tako iznenađujuć.

"Lokomotiva je imala svojih šansi i Lokomotiva ima dobar nogomet. Lokomotivi fali jedan napadač koji bi koji bi realizirao njihove stvorene prilike. Njihov stil igranja i njihov nogomet mi se jako sviđa. Jako dobro igraju s puno mladih igrača", rekao je i zaključio:

"Liga je zanimljiva. Šteta što nema još jednog kluba da se uključi u borbu za naslov, ali jako je zanimljivo. Ove godine stvarno guštam gledati i Slavena i Rijeku i Lokomotivu. Dobra je liga, dobre su utakmice."

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjedom protiv Gorice preuzeo vrh ljestvice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video