Dinamo kolo prije debija s Hajdukom lovi pobjedu za prvo mjesto na tablici, stigli su sastavi

SHNL, 15. kolo 0 HNK Gorica : 0 Dinamo

Sastavi:

Gorica: Matijaš - Perić, Filipović, Leš - Trontelj, Bakić, Kavelj, Čabraja - Vrzić, Pršir - Čuić

Dinamo: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha

Trener Dinama Mario Kovačević u utakmici protiv Gorice nije mogao računati na Matea Lisicu koji se razbolio pa je umjesto njega na desnom krilu krenuo Monsef Barkar. U prvu momčad se nakon nekoliko utakmica vratio napadač Dion Drena Beljo koji je od prve minute zaigrao u vrhu napada.

Utakmica počinje u 18.00 sati

Najava:

U posljednjoj utakmici 15. kola SHNL-a Dinamo gostuje kod Gorice. Plavi ulaze u ovaj susret nakon teškog poraza od Lillea ranije ovoga tjedna u Europskoj ligi i love pobjedu kojom bi preskočili Hajduk i zasjeli na prvo mjesto tablice prije debija s Bijelima u sljedećem kolu.

