Obitelj prerano preminulog Sanjina Španovića moli: 'Ne kupujte cvijeće, radije pomozite Palčićima'

Ispraćaj Sanjina Španovića bit će u srijedu, 3. prosinca, u 14 sati na zagrebačkom Krematoriju, a obitelj novinara, publicista, komunikacijskog savjetnika, navijača Dinama i životnog borca, zamolila je javnost da umjesto da kupuju cvijeće, taj novac uplate Palčićima.

"Ispraćaj našeg Sanjina bit će u srijedu, 3. prosinca 2025. u 14 sati na Krematoriju. Obitelj moli da umjesto vijenaca i cvijeća taj novac donirate Klubu roditelja nedonoščadi PALČIĆI na njihov IBAN HR7024020061101173226. Hvala svima", objavila je obitelj hrvatskog autora i novinara poznatog po radu u Dinamu.

Obitelj naglašava da će uz urnu stajati ukupno osam vijenaca, a kako se cvijeće ne bi bacalo sve ostale mole da novac upute u dobrotvorne svrhe. Španović se kroz svoje javno djelovanje posebno zalagao za Palčiće te za promociju darivanja organa.

"Korak naprijed bio je sve što sam htio odmah nakon zahvata, odbijajući pomisao da klonem duhom. Želio sam se što prije oporaviti i vratiti, početi iskorištavati blagodati još jedne prilike u životu.Nova prilika ponovno je proizašla iz boli nekoga koji i danas tuguje za tom njima bliskom i dragom osobom, sada i na prvu godišnjicu te smrti. Nadam se kako u toj boli, tko god oni bili, pronalaze utjehu kako je njihov pristanak za darivanje organa spasio ne samo moj, već sigurno i još nekoliko života s drugim doniranim organima", rekao je jednom Španović.

O njegovom djelovanju na Hrvatskom radiju govorila je i predsjednica Palčića, Željka Vučko. Prisjetila se Sanjinove pomoći nakon potresa u Zagrebu kada su Bad Blue Boysi pomagali s inkubatorima u Petrovoj bolnici.

"To jutro se rodila moja ideja o da ćemo vratiti Palčiće u Petrovu i da ćemo skupiti novčiće za svu tu opremu koja je uništena i stradala u potresu. Javio se, evo nažalost preminuli, Sanjin koji je rekao - mi smo uz tebe. Idemo zajedno. Što smo Sanjin i ja prošli u tih tri mjeseca znamo samo on i ja", rekla je Vučko.

