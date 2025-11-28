FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKRETAČ DEMOKRATIZACIJE /

Bad Blue Boysi se porukom oprostili od Španovića: 'Čovjek goleme energije i neviđene upornosti'

Bad Blue Boysi se porukom oprostili od Španovića: 'Čovjek goleme energije i neviđene upornosti'
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

Španović je dugo zazivao demokratizaciju Dinama te je bio jedan od glavnih operativaca "Dinamovog proljeća"

28.11.2025.
20:54
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što se od Sanjina Španovića, novinara, autora i publicista oprostio Dinamo, sada su to učinili i njegovi prijatelji sa maksimirskog sjevera – Bad Blue Boysi.

"Danas nas je, nakon duge i teške bolesti, napustio Sanjin Španović. Sanjin je bio pravi Dinamovac i veliki prijatelj naše grupe i svojevremeno njen aktivni pripadnik. Pamtit ćemo ga kao čovjeka goleme energije i neviđene upornosti. Bio je jedan od pokretača 'proljećarske' ideje i posljednjih je desetak godina posvetio borbi za demokratizaciju Dinama, što mu mnogi nikada nisu mogli oprostiti. Teško je nabrojati sve njegove projekte i ideje kojima je obogatio i unaprijedio rad naših klubova u futsalu i košarci, a u posljednje vrijeme i nogometnog. Marljiv, sposoban čovjek kojem nikada ništa nije bilo teško i na kojeg smo se uvijek mogli osloniti. Ovim putem želimo izraziti iskrenu sućut obitelji i najmilijima. Počivaj u miru, prijatelju, i hvala ti za sve one i lijepe i teške trenutke koje smo prolazili zajedno. Neka ti je laka hrvatska zemlja. Tvoj Sjever," stoji u poruci Bad Blue Boysa.

Španović je preminuo nakon teške bolesti, a u svojoj je profesionalnoj karijeri napisao dvije knjige: jednu o uspjehu hrvatskih rukometaša u Portugalu, a drugu o Velimiru Zajecu, kojemu je Španović bio "desna ruka" prilikom njegova mandata na čelu Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Bojković za RTL Danas otkrio kako su izgledali mjeseci borbe sa samim sobom: 'To mi je bilo najteže'

Sanjin španovićBad Blue BoysDinamoVelimir Zajec
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POKRETAČ DEMOKRATIZACIJE /
Bad Blue Boysi se porukom oprostili od Španovića: 'Čovjek goleme energije i neviđene upornosti'