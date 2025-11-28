Bad Blue Boysi se porukom oprostili od Španovića: 'Čovjek goleme energije i neviđene upornosti'

Nakon što se od Sanjina Španovića, novinara, autora i publicista oprostio Dinamo, sada su to učinili i njegovi prijatelji sa maksimirskog sjevera – Bad Blue Boysi.

"Danas nas je, nakon duge i teške bolesti, napustio Sanjin Španović. Sanjin je bio pravi Dinamovac i veliki prijatelj naše grupe i svojevremeno njen aktivni pripadnik. Pamtit ćemo ga kao čovjeka goleme energije i neviđene upornosti. Bio je jedan od pokretača 'proljećarske' ideje i posljednjih je desetak godina posvetio borbi za demokratizaciju Dinama, što mu mnogi nikada nisu mogli oprostiti. Teško je nabrojati sve njegove projekte i ideje kojima je obogatio i unaprijedio rad naših klubova u futsalu i košarci, a u posljednje vrijeme i nogometnog. Marljiv, sposoban čovjek kojem nikada ništa nije bilo teško i na kojeg smo se uvijek mogli osloniti. Ovim putem želimo izraziti iskrenu sućut obitelji i najmilijima. Počivaj u miru, prijatelju, i hvala ti za sve one i lijepe i teške trenutke koje smo prolazili zajedno. Neka ti je laka hrvatska zemlja. Tvoj Sjever," stoji u poruci Bad Blue Boysa.

Španović je preminuo nakon teške bolesti, a u svojoj je profesionalnoj karijeri napisao dvije knjige: jednu o uspjehu hrvatskih rukometaša u Portugalu, a drugu o Velimiru Zajecu, kojemu je Španović bio "desna ruka" prilikom njegova mandata na čelu Dinama.

