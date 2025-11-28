Preminuo Sanjin Španović (39.), novinar, publicist i veliki borac: Kao da je čekao poruku Boysa da ode u miru

Preminuo je Sanjin Španović. U Zagrebu je, nakon teške bolesti, u 39. godini otišao novinar, publicist, komunikacijski savjetnik, navijač Dinama, čovjek koji je život vezao uz sport, ali prije svega netko tko je do samog kraja ostao borac. U četvrtak su mu Boysi u Lilleu digli poruku - Sanjine, Dinamov Sjever je uz tebe. Kao da je čekao da ode s tom porukom, kao da mu je to trebalo da ode u miru. Hrabro se borio s opakom bolesti, osam mjeseci je trajala i bitka i patnja, ali nije odustajao, nije se predavao. Nema predaje! Bio je njegov moto.

'Samo korak po korak'

"Samo korak po korak i bit će sve super. U najboljim sam rukama, a glava je jaka". Bila je poruka hrabrosti iz lipnja koja je uljevala nadu.

Karijeru je Sanjin Španović započeo kao novinar i televizijski voditelj, a javnost ga pamti po političkoj emisiji Veto, koja se emitirala na Jabuci TV, a kasnije i na N1 televiziji. U studiju je bez zadrške postavljao pitanja koja mnogi nisu imali hrabrosti izgovoriti, otvarao nepopularne teme i sučeljavao goste iz političkog i društvenog života s onim što javnost doista želi znati.

Nakon novinarstva, okrenuo se komunikacijskom savjetovanju i osnovao vlastitu tvrtku. I u tom poslu zadržao je ono što ga je pratilo cijelu karijeru. Jasnu riječ i direktan pristup.

Živio za Dinamo i Hrvatsku

Posebno mjesto u njegovom životu imali su Dinamo i hrvatska nogometna reprezentacija.

"Ona je ljubav koja ne može proć'... bio je Sanjinov navijački moto kad je u pitanju reprezentacija...

Bio je, kao što smo u uvodu napisali, strastveni dinamovac i jedan od ključnih operativaca kampanje “Dinamovo proljeće”, koja je dovela do pobjede Velimira Zajeca na izborima 2024. godine. Godinama se zalagao za demokratizaciju kluba, povezivao ljude i radio iza scene da Dinamo bude bliže svojim navijačima. U travnju 2024. imenovan je predstojnikom Ureda predsjednika GNK Dinama Velimira Zajeca, a potom i direktorom komunikacija kluba. Kada mu se zdravstveno stanje pogoršalo, povukao se s funkcije, ali je ostao upamćen kao čovjek od povjerenja i Zajeca i izvršnog odbora, i mnogih navijača. Velimir Zajec jako ga je volio...

Dva vrijedna autorska djela

Sanjin Španović iza sebe ostavlja i dva vrijedna autorska djela. Biografija “Zeko – biografija Velimira Zajeca” detaljno je, gotovo istraživačko putovanje kroz život i karijeru Dinamove legende, nastalo nakon stotina razgovora, arhivske građe i otkrivanja niza manje poznatih detalja, uključujući Zajecovu ulogu u stvaranju neovisne Hrvatske i prvoj utakmici reprezentacije protiv SAD-a. U knjizi “Uvijek ćemo imati Portugal – od ponora do svjetskog trona” ispričao je nevjerojatnu priču o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji i putu do svjetskog zlata 2003. godine, kroz razgovore s igračima i trenerima koji su taj uspjeh gradili.

Tijekom života suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, prošao transplantaciju jetre i o svemu tome otvoreno govorio u medijima, bez uljepšavanja. Početkom ove godine bolest se ponovno vratila. Činilo se da se stanje nakratko smirilo, no posljednjih mjeseci borba je postala teža. Unatoč svemu, ostao je dosljedan sebi – tvrdoglav, otvoren, emotivan i pun energije kad god bi pričao o Dinamu, sportu ili svojim projektima.

'Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamov čovjek'

Odlaskom Sanjina Španovića hrvatsko novinarstvo, sport i Dinamova zajednica izgubili su iskren glas. Iza njega ostaju emisije, knjige, projekti, prijateljstva i trag koji se ne briše lako – i jedna velika, neprekinuta ljubav prema Dinamu i sportu koju ni bolest nije uspjela utišati.

"Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamov čovjek. Ispravan i principijelan, čovjek koji za Dinamo nije navijao – on ga je živio, punim plućima, do posljednjeg daha. Njegova energija, vedrina i ljubav prema plavoj boji ostavili su našem klubu neizbrisiv i dubok trag. Njegov nezamjenjiv doprinos u stvaranju demokratskog Dinama ostavlja svima nama odgovornost da istim putem koračamo i dalje... U ime GNK Dinamo izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Počivaj u miru, Sanjine, i hvala ti na svemu što si učinio za Dinamo. Vidimo se na nekim novim utakmicama", oprostio se Dinamo na svom web izdanju od Sanjina Španovića.

Njegovoj obitelji i prijateljima izražavamo duboku sućut.

Dragi Sanjine, počivao u miru. Neka ti je laka hrvatska zemlja!

