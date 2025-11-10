FREEMAIL
Nogometne legende oprostile se od Rudija Belina, ‘Džentlmena u kopačkama’

Na posljednjem ispraćaju Rudolfa Rudija Belina, legendarnog igrača Dinama, okupile su se brojne hrvatske nogometne legende kako bi mu odale počast.

Uz emotivne prizore i izvedbu pjesme “Košulja plava” u nekoliko navrata, posljednji pozdrav uputili su Velimir Zajec, Zorislav Srebrić, Robert Prosinečki, Fabijan Komljenović, Robert Mudražija i Ivo Šušak, koji je ispraćaj pratio vidno potresen.

Ranije je na Maksimiru održana i komemoracija kojoj su prisustvovali članovi uprave kluba, predvođeni predsjednikom Zvonimirom Bobanom, trenerom Mariom Kovačevićem te brojnim bivšim igračima Dinama.

Belin je cijelu karijeru proveo u Dinamu, od 1959. do 1970. godine, ostavivši dubok trag kao nogometaš poznat po tehnici, pregledu igre i preciznim slobodnim udarcima, zbog čega je dobio nadimak “Džentlmen u kopačkama”.

10.11.2025.
20:41
Tonko Medvedec
DinamoIspraćaj
