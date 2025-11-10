Gabrijela Žalac uskoro iza rešetaka: Evo gdje ide nakon Remetinca

KAZNA ZA BIVŠU MINISTRICU /

Gabrijela Žalac do ponoći se mora pojaviti u zatvoru u Remetincu. Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova ujedno je i prva ministrica premijera Plenkovića koja odlazi na odsluženje zatvorske kazne od dvije godine zbog afere Softver. Odgodu je tražila dva puta i oba puta je odbijena.

Bivšu ministricu čeka Deseti odjel na 2. katu prenatrpanog zatvora u Remetincu. Mjesto je to gdje sve osuđene žene dolaze na dijagnostiku.

"Kad osoba dođe u Centar onda se naravno prvo utvrđuje istovjetnost osobe, onda dođe do pretrage tijela, i osobnih njezinih stvari, to se sve dokumentira i unosi u naše evidencije, nakon toga ide smještaj u sobe i zdrastveni pregled, znači taj dio je klasičan kao i zaprimanje bilo kojeg zatvorenika u zatvorskom sustavu", kaže Nikola Vido, upravitelj Centra za dijagnostiku.

Za svakog zatvorenika, ovdje se određuje u koji će zatvor ili kaznionicu osuđenik biti upućen. Kod Gabrijele Žalac dvojbe nema - nakon dijagnostike ide u Požegu jer je to jedina kaznionica u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

"U pravilu je 30 dana boravak u Centru za dijagnostiku. Svi osuđenici, tako i ženske osobe dolaze prvo u centar, a onda kroz dijagnostičku obradu mi predlažemo u kojim će sigurnosnim uvjetima izdržavati kaznu zatvora", dodao je Vido. Više saznajte u prilogu Ivane Ivanda Rožić.