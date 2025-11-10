Osladila se čak i Istra: Tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?

Teška situacija u zagrebačkom Dinamu nakon jučerašnjeg poraza u Puli. U Maksimiru je jutros održana komemoracija za preminulog Dinamovog velikana Rudija Belina, a u ovim trenucima traje krizni sastanak čelnog čovjeka Dinama Zvonimira Bobana, te stručnog stožera na čelu s trenerom Marijom Kovačevićem.

Na komemoraciji su sjedili daleko jedan od drugoga, a nitko u Dinamu ni jutros se nije želio očitovati o aktualnoj situaciji u klubu. Navijači masovno traže odlazak trenera Kovačevića, a Bobanu zamjeraju što se još nije obratio javnosti iako je Dinamo kao najskuplji sportski kolektiv u Hrvatskoj, pretrpio već četiri prvenstvena poraza.

Nakon Gorice, Lokomotive i Vukovara, sinoć se protiv Dinama osladila i Istra, pa Dinamo na stanku odlazi s četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom.

