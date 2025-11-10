FREEMAIL
PITAMO I VAS /

Osladila se čak i Istra: Tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?
×
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Nakon Gorice, Lokomotive i Vukovara, sinoć se protiv Dinama osladila i Istra, pa Dinamo na stanku odlazi s četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom

10.11.2025.
13:30
RTL Danas
Srecko Niketic/pixsell
Teška situacija u zagrebačkom Dinamu nakon jučerašnjeg poraza u Puli. U Maksimiru je jutros održana komemoracija za preminulog Dinamovog velikana Rudija Belina, a u ovim trenucima traje krizni sastanak čelnog čovjeka Dinama Zvonimira Bobana, te stručnog stožera na čelu s trenerom Marijom Kovačevićem.

Na komemoraciji su sjedili daleko jedan od drugoga, a nitko u Dinamu ni jutros se nije želio očitovati o aktualnoj situaciji u klubu. Navijači masovno traže odlazak trenera Kovačevića, a Bobanu zamjeraju što se još nije obratio javnosti iako je Dinamo kao najskuplji sportski kolektiv u Hrvatskoj, pretrpio već četiri prvenstvena poraza.

Nakon Gorice, Lokomotive i Vukovara, sinoć se protiv Dinama osladila i Istra, pa Dinamo na stanku odlazi s četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom.

U našoj rubrici pitamo i vas: 'Tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?'. Odgovarati možete na Facebook stranici Net.hr-a, a nekoliko vaših odgovora objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

Osladila se čak i Istra: Tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?