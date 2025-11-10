Zagrepčani u šoku: Sezona grijanja nije ni počela, a već im stigle ovrhe! Provjerili smo o čemu se radi

Više od sedam i pol tisuća Zagrepčana ovih je dana dobilo ovrhe Međimurje-plina za neplaćene račune u iznosu većem od milijun eura.

Iz Međimurje plina poručuju da je za sve kriva Gradska plinara Zagreb opskrba, koja na vrijeme, kako tvrde, nije uspjela obraditi zahtjeve potrošača koji su zbog toga automatski prebačeni Međimurje plinu, a da o tome nisu obaviješteni.

S druge strane, iz Gradske plinare Zagreb opskrba odgovaraju nije istina, poslali smo kupcima obavijest.

Obrazloženje Međimurje-plina i Gradske plinare Zagreb

"Ovrha je posljedica neplaćanja određenih računa i gdje se mi smatramo da apsolutno ne snosimo nikakvu krivicu u tom pogledu, jer prijašnji opskrbljivač nije na vrijeme prebacio sve one sve one opskrbljivače, odnosno kupce koji su bili u njihovoj opskrbi kod sebe na tržišnu uslugu. I zaista ne smatramo se nikako odgovorni za ovaj slučaj", pojašnjava Nenad Hranilović, direktor Međimurje-plina.

"Radi se o prelasku oko 200 tisuća kupaca s opskrbljivača na opskrbljivača. Dakle, taj sustav opskrbe plinom Republike Hrvatske nije dizajniran tako da može prihvatiti toliki broj kupaca u kratkom vremenu. Mi smo odmah nakon što je HERA objavila cijenu za javnu uslugu pristupili tom procesu, ali imamo to s jedne strane i dio kupaca koji nisu dobili na vrijeme poštom te je pošta malo kasnila.

S druge strane, imamo i da centar registra obračunskih mjesta nije prihvaćao takve zahtjeve koji su dolazili. Bilo je tu dosta stvari oko kojih je bilo problema prilikom prelaska", pojašnjava Jeronim Tomas, direktor Gradske plinare Zagreb opskrbe.