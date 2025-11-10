Plenković: 'Izbor Dejana Medakovića za izložbu nije bio primjeren'

KOMENTIRAO INCIDENTE /

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a premijer Plenković komentirao je izložbe u sklopu Dana srpske kulture.

I onu u Zagrebu o Dejanu Medakoviću, ali i za sutra najavljenu izložbu Srpkinja u Vukovaru. Treba je li odgoditi - nije jasno odgovorio, rekavši da HDZ nije vlast u Vukovaru.

"Bilo bi nam draže da je u sadržajnom smislu izabrana neka druga aktivnost", rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Istaknuo je i da uoči Dana sjećanja na žrtve Vukovar i žrtve Škabrnje razumljivo da su emocije, osobito među braniteljima, izrazito snažne. Naglasio je da ne dovodi u pitanje pravo srpske manjine na kulturne aktivnosti, ali smatra da su pojedine teme, poput one o Dejanu Medakoviću, politički neprimjerene u ovom razdoblju.

Dodao je i da tema izložbe "Srpkinja" u Vukovaru nije na istoj razini i da bi srpska manjina trebala odustati od kulturnih aktivnosti te da nema o tome detaljnije informacije, ali da je na svakome da promisli što uvrštava u svoje aktivnosti.

Naglasio je da će kao Vlada, stranka i koalicija nastaviti raditi na smanjenju podjela u društvu.

"Nije HDZ taj koji nameće logiku izrazito velike polarizacije", rekao je i dodao da se naglo razvija proteklih mjeseci s lijevog političkog spektra optuživanjem HDZ-a, Vlade i njega za povijesni revizionizam i ustaštvo, što je potpuno netočno.

Isto tako, dodao je, i s krajnje desnog spektra koji nas, zbog naše uključive politike prema pravima nacionalnih manjina, pa i srpskoj, proglašava nositeljima nekakve jugosrpske revizije.

Plenković je naglasio da je upravo HDZ ta snaga koja čuva stabilnost i vrijednosti moderne Hrvatske.

"Upravo smo mi ti koji zagovaraju kulturnu, civiliziranu, uključivu hrvatsku cijelo društvo koje je stabilno, samopouzdano, sigurno u sebe nakon što je ostvarilo pobjede u Domovinskom ratu, osiguralo teritorijalni integritet, izgradilo svoje institucije, ostvarilo sva međunarodna postignuća i EU i NATO je u dublju integraciju, državu koja je ekonomski i financijski snažna i koja kao pobjednik u Domovinskom ratu gleda na uređenje odnosa u državi", naglasio je.

"Mi smo ti koji smo brana normalne i uključive Hrvatske, nasuprot svim onima koji nastoje ostvariti svoje političke ciljeve, nekakvim kvazi pokušajem destabilizacije parlamentarne većine, što naravno neće proći jer parlamentarna je većina stabilna", rekao je Plenković.

Dodao je i da je u kontaktu s Miloradom Pupavcem od incidenta u ponedjeljak.

