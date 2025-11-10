Dinamovci znaju tko je odgovoran za loše rezultate: 'Zuje k'o muhe po terenu, malo ustrojit plaću pa da ih vidimo'

Teška je situacija u Dinamu nakon jučerašnjeg poraza u Puli. U Maksimiru je jutros održana komemoracija za preminulog Dinamovog velikana Rudolfa Belina, a nakon toga održan je krizni sastanak čelnog čovjeka Dinama Zvonimira Bobana te stručnog stožera na čelu s trenerom Kovačevićem.

Na komemoraciji su sjedili daleko jedan od drugoga, a nitko u Dinamu ni jutros se nije želio očitovati o aktualnoj situaciji u klubu. Navijači masovno traže odlazak trenera Kovačevića, a Bobanu zamjeraju što se još nije obratio javnosti iako je Dinamo pretrpio već četiri prvenstvena poraza.

Podsjetimo, nakon Gorice, Lokomotive i Vukovara, sinoć se protiv Dinama osladila i Istra, pa Dinamo na stanku odlazi s četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom.

Tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?

U Temi dana pitali smo vas: "Tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?", u nastavku donosimo neke od vaših komentara s Facebook stranice net.hr-a.

"Igrači, gospodo... zuje k'o muhe po terenu, malo ustrojit plaću pa da vidimo onda, kad zaslužiš dobit ćeš više", piše Marijan Dakić.

Leonardo Držaić smatra da je problem puno širi od igračkog kadra. "Svi, od Bobana, Kovačevića pa sve do igrača", navodi. "Kratko i jasno: trener, mislim da od njega sve počinje i završava", smatra Ivana Matas.

Zdenka Dijanić propituje motivaciju igrača. "Igrači i samo igrači. Misli im u novcima, a ne u igri.... Davno je bilo kad se igralo srcem za svoj klub... Nikad više te igre... Žalosno."