Prva osuda ljevice zbog izložbe o Dejanu Medakoviću! Hoće li se odgoditi izložba 'Srpkinja' u Vukovaru?

'ŽELIMO LI NOVI RAT?' /

'Pitanje je želimo li kao društvo novi rat? Je li ovo neko natjecanje tko će više ulja doliti na vatru?' - ta je pitanja postavio bivši splitski dogradonačelnik i aktualni gradski vijećnik Bojan Ivošević. On je ujedno i prvi političar s ljevice koji je osudio izložbu o Dejanu Medakoviću, jednom od autora zloglasnog memoranduma Srpske akademije znanosti i umjetnosti na Danima srpske kulture u Zagrebu.

Osudio je sve događaje proteklih dana u Zagrebu, Splitu i Rijeci, ali i izravno prozvao Pupovca zbog izložbe u Zagrebu. Slične poruke poslala je i Marija Selak Raspudić.

Reakcije političkih predstavnika Srba još nema, a ne oglašavaju se ni o tome hoće li ustrajati na održavanju izložbe pod nazivom 'Srpkinja' kojom se sutra u Vukovaru treba nastaviti obilježavanje Dana srpske kulture.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i danas ponavlja da je izložba planirana u lošem trenutku jer dolazi neposredno prije obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Smatra i da je sva odgovornost za njezino održavanje na organizatorima.