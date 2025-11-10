Gabrijela Žalac do ponoći mora u zatvor: Evo gdje će i pod kojim uvjetima na odsluženje kazne

NEMA VIŠE ODGODA /

Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fodova Gabrijela Žalac do kraja dana mora se javiti na služenje zatvorske kazne. I to nakon što joj je dva puta propao zahtjev za odgodom odlaska u zatvor - zbog poslovnih i obiteljskih razloga.

Žalac je s Uredom europskog tužitelja sklopila sporazum u dva predmeta - za aferu 'Softver' zbog nezakonitog trošenja europskog novca zbog čega je dobila dvije godine zatvora, ali i za slučaj plaćanja vlastitog rođendana sredstvima iz europskog fonda za što je osuđena na sedam mjeseci.

Na uvjetnu kaznu osuđena je pak u predmetu policijskog USKOK-a u kojem se tereti da je namjestila polaganje državnog ispita bratu preko Josipe Pleslić, bivše Rimac. Gabrijela Žalac prvih 30 dana provest će u Centru za dijagnostiku koji se nalazi u Remetincu.

"S obzirom da je nama to propisano Zakonom, u pravilu je 30 dana boravak u Centru za dijagnostiku. Svi osuđenici pa tako i ženske osobe dolaze prvo u Centar, a onda kroz dijagnostičku obradu mi predlažemo u kojim će sigurnosnim uvjetima izdržavati kaznu zatvora", kazao je Nikola Vido, upravitelj Centra za dijagnostiku u Zagrebu