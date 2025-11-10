FREEMAIL
PANIKA U GRAČACU /

Odlutali bik mjesecima ulazi u dvorišta i uništava ljudima imovinu: 'Ta rika kao da je iz pakla'

Već mjesecima bik slobodno luta Gračacom, ulazi u dvorišta i uništava imovinu. Stanovnici su u strahu jer se problem ne rješava, a djeca su, kažu, preplašena, jer bik sve češće vreba čim iziđu u dvorište.

Problem je i stado krava i koza koje su također bez nadzora. Njihov vlasnik tvrdi da je bika prodao i da čeka da ga preuzme novi vlasnik, ali to predugo traje, bez rješenja. Pozvana je i policija.

"Ta rika je kao iz pakla. To više ne zvuči kao normalan bik, nego je užasavajuće. Stvarno nije ugodno čuti ni iz daljine, a kamoli iz blizine. Prvo je napravio štetu na voćkama, i vidjelo se da se ozlijedio, a onda mi je očešao auto. Vidjela se krv na autu i blato", kaže Blaženka Mikić iz Gračaca. 

I njenim susjedima bik stvara probleme. "Čovjek je bio u autu, sa stražnje strane bik je podignuo i auto i čovjeka. Ne znam više šta bi ljudi trebali... Policajci su morali pucati u zrak kako bi ga otjerali", kazala je.

10.11.2025.
17:04
RTL Danas
