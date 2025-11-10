Oprostili smo se od kolege i prijatelja Borisa Kavića: 'Bio je čovjek bez fige u džepu, iskrena srca'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POSLJEDNJE ZBOGOM /

Mnoštvo na posljednjem ispraćaju našeg dragog kolege i prijatelja Borisa Kavića.

Obitelj, prijatelji i suradnici odali su počast čovjeku čiji je rad ostavio neprocjenjiv trag u mnogim redakcijama.

Boris je bio mnogo više od vrsnog snimatelja – bio je čovjek s nevjerojatnom energijom, vedrinom i strašću prema poslu. Pamtit ćemo ga kao profesionalca na kojeg se uvijek moglo osloniti, a za RTL je radio više od dva desetljeća.

Zauvijek će živjeti kroz priče koje je snimao i u sjećanjima svih nas. Njegov specifičan smisao za humor, ali i karakter koji pamte svi koji su s njim surađivali, najbolje je opisao njegov dugogodišnji suradnik i prijatelj Alen Međić.

Što je rekao pogledajte u videu na vrhu članka.