Oprostili smo se od kolege i prijatelja Borisa Kavića: 'Bio je čovjek bez fige u džepu, iskrena srca'

Prva osuda ljevice zbog izložbe o Dejanu Medakoviću! Hoće li se odgoditi izložba 'Srpkinja' u Vukovaru?
Mnoštvo na posljednjem ispraćaju našeg dragog kolege i prijatelja Borisa Kavića.
Obitelj, prijatelji i suradnici odali su počast čovjeku čiji je rad ostavio neprocjenjiv trag u mnogim redakcijama.
Boris je bio mnogo više od vrsnog snimatelja – bio je čovjek s nevjerojatnom energijom, vedrinom i strašću prema poslu. Pamtit ćemo ga kao profesionalca na kojeg se uvijek moglo osloniti, a za RTL je radio više od dva desetljeća.
Zauvijek će živjeti kroz priče koje je snimao i u sjećanjima svih nas. Njegov specifičan smisao za humor, ali i karakter koji pamte svi koji su s njim surađivali, najbolje je opisao njegov dugogodišnji suradnik i prijatelj Alen Međić.
