Počeo je Interliber! Bili smo na otvaranju i doznali što Hrvati najviše vole čitati

DOGAĐAJ GODINE /

Počeo je najveći književni događaj godine - Interliber na Zagrebačkom velesajmu. Prvog dana u paviljonima gužva jer ovaj je sajam prilika za kupnju knjige s popustom, ali i susret sa svjetski poznatim autorima.

Zagrebački velesajam postao je najveća knjižara s više od 350 izlagača iz 15 zemalja koji nude naslove iz svih područja. Prošle godine kroz sajam je prošlo više od 120 tisuća posjetitelja, a ni ove godine ne očekuje se ništa manje - čini se da Hrvati ipak čitaju.

"Vide se pune vreće knjiga. Ima, uvijek se nešto nađe. Najviše volimo čitati fantasy i ljubiće, knjige na engleskom", kažu Ana i Iva iz Osijeka. Marijela iz Zagreba je studentica filozofije. "Najviše me zanima racionalizam i empirizam. Tražim filozofe", kaže.

"Uvijek ima prostora za poboljšanje ali nije tako loše. Čitaju ljudi, možda manje kupuju, ali čitaju iz knjižnica, ja mislim da ipak čitaju", tvrdi izlagačica Saša Krnić.

Urednica izdavačke kuće Ivana Žderić kaže kako Hrvati vole čitati sve. "Mi izdajemo i puno dječjih knjiga koje su nam izuzetno popuralne, imamo i za odrasle, romane, publicistike", kazala je. Na svečanom otvorenju Interlivbera bila je Laura Damnjanović Šalamon, više doznajte u prilogu.