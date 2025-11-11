FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBAVLJEN NADZOR /

Usmrćen bik Miško: Lutao je bez nadzora, a inspekcija tvrdi da je bio opasan

Nakon što su zbog njega mjesecima u Gračacu živjeli u strahu bik Miško je usmrćen. Bio je agresivan, težak gotovo tonu, stanovnicima je uništavao usjeve i okućnice te im ulazio u dvorišta. Pa je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata zajedno s policijom obavila nadzor i utvrdila da bik luta bez nadzora vlasnika te da je opasan za ljude, imovinu i životinje. Odmah su poduzete i hitne mjere zbog otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi pa je naređeno - usmrćivanje bika. Protiv vlasnika životinje pokrenut će se i prekršajni postupak.

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.11.2025.
16:58
RTL Danas
BikGračac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx