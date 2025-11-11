Usmrćen bik Miško: Lutao je bez nadzora, a inspekcija tvrdi da je bio opasan

OBAVLJEN NADZOR /

Nakon što su zbog njega mjesecima u Gračacu živjeli u strahu bik Miško je usmrćen. Bio je agresivan, težak gotovo tonu, stanovnicima je uništavao usjeve i okućnice te im ulazio u dvorišta. Pa je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata zajedno s policijom obavila nadzor i utvrdila da bik luta bez nadzora vlasnika te da je opasan za ljude, imovinu i životinje. Odmah su poduzete i hitne mjere zbog otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi pa je naređeno - usmrćivanje bika. Protiv vlasnika životinje pokrenut će se i prekršajni postupak.