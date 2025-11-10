FREEMAIL
GROBLJE TENKOVA /

Na Trpinjskoj cesti otvorena Spomen-soba: 'Ovdje su sve naše uspomene...'

Emotivno je od jutra u Vukovaru, gdje je otvorena Spomen-soba Trpinjska cesta. Obiteljska kuća i kafić u kojima je bilo i zapovjedništvo obrane Borova Naselja danas čuvaju uspomene na heroje Vukovara, mladiće predvođene legendarnim Blagom Zadrom koji su zaustavljali okupatorske tenkove zbog čega su Trpinjsku cestu i prozvali - groblje tenkova. Fotografije, video materijali, oružje i drugi predmeti autentično svjedoče o danima ponosa i slave čuvajući uspomene i prenoseći istinu o Domovinskom ratu. Više pogledajte u prilogu 

10.11.2025.
20:23
RTL Danas
VukovarBorovo NaseljeBlago Zadro
