Na Trpinjskoj cesti otvorena Spomen-soba: 'Ovdje su sve naše uspomene...'

GROBLJE TENKOVA /

Emotivno je od jutra u Vukovaru, gdje je otvorena Spomen-soba Trpinjska cesta. Obiteljska kuća i kafić u kojima je bilo i zapovjedništvo obrane Borova Naselja danas čuvaju uspomene na heroje Vukovara, mladiće predvođene legendarnim Blagom Zadrom koji su zaustavljali okupatorske tenkove zbog čega su Trpinjsku cestu i prozvali - groblje tenkova. Fotografije, video materijali, oružje i drugi predmeti autentično svjedoče o danima ponosa i slave čuvajući uspomene i prenoseći istinu o Domovinskom ratu. Više pogledajte u prilogu