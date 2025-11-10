Građanima stigle ovrhe za grijanje, evo što kažu iz Međimurje-plina i Gradske plinare

ZAGREPČANI U ŠOKU /

Više od sedam i pol tisuća Zagrepčana ovih je dana dobilo ovrhe Međimurje plina za neplaćene račune u iznosu većem od milijun eura. Iz Međimurje plina poručuju da je za sve kriva Gradska plinara Zagreb opskrba, koja na vrijeme, kako tvrde, nije uspjela obraditi zahtjeve potrošača koji su zbog toga automatski prebačeni Međimurje plinu, a da o tome nisu obaviješteni. S druge strane, iz Gradske plinare Zagreb opskrba odgovaraju – nije istina, poslali smo kupcima obavijest. Više pogledajte u prilogu