Prvo Remetinec, onda Požega: Doznali smo što iza rešetaka čeka bivšu ministricu

GABRIJELA ŽALAC /

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac do ponoći se mora javiti na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne u zagrebačkom Remetincu. Ona se do večernjih sati još nije pojavila u zatvoru, što nije neuobičajeno jer ima zakonsko pravo javiti se u bilo kojem trenutku do 24 sata, a taj se dan računa kao prvi dan kazne.

Žalac će prvu fazu kazne provesti u Centru za dijagnostiku u Remetincu, gdje se obavlja procjena svakog novog zatvorenika. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni, a ženski dio nalazi se na drugom katu.

“Gabrijela Žalac neće cijelu kaznu služiti u Remetincu. Nakon otprilike 30 dana, kad stručni tim završi procjenu, bit će premještena u Kaznionicu u Požegi, gdje se nalaze sve osuđene žene u Hrvatskoj”, izvijestila je s mjesta događaja Ivana Ivanda Rožić.

O dolasku bivše ministrice u zatvor govorio je i Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije: “Kada u zatvor dođe medijski eksponirana osoba, to uvijek zahtijeva dodatni angažman. Sustav je već preopterećen, ali pravosudna policija mora osigurati da zatvorenik, bio on poznat ili ne, svoje dane provede u miru i sigurnosti,” izjavio je Krešo. Više doznajte u javljanju Ivane Ivanda Rožić.