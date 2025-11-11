CAR-T terapija mnoge je spasila od tumora, Zdenka danas živi novi život: 'Suze su same krenule'

REVOLUCIONARNI LIJEK /

Zahvaljujući CAR-T terapiji, koja se uskoro počinje proizvoditi i u Hrvatskoj, Zdenka Tomljenović danas živi novi život. Terapiju je primila iz inozemstva – bez ikakvih nuspojava, a olakšanje, kaže, osjetila je odmah. Nekoliko mjeseci kasnije, dva tumora na mozgu više nisu bila prisutna.

“Doktorica je pogledala krvnu sliku i tiho mi rekla – nema više ničega. Nisam mogla vjerovati… suze su same krenule”, ispričala je Zdenka, pacijentica koja je primila CAR-T terapiju.

Prije 13 godina, cijela se Hrvatska ujedinila za malenu Noru Šitum, djevojčicu čiji su roditelji tada otišli u Ameriku tražeći spasonosnu terapiju. Nora je, nažalost, izgubila bitku – ali danas, ta ista terapija postaje dostupna u Hrvatskoj.

CAR-T terapija uskoro će se proizvoditi u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu. “Prije 13 godina tražili smo svoju slamku spasa. Put je bio dug i mukotrpan, a ishod nažalost tragičan. No, kad danas stojim ovdje, vidim da je ta borba – koliko god bila teška – ipak dobila svoj smisao”, kazala je Đana Atanasovska, predsjednica Zaklade Nora Šitum. Više doznajte u prilogu Tee Mihanović.