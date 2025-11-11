FREEMAIL
STANOVNICI U STRAHU /

Bik težak gotovo tonu strah je i trepet za stanovnike Gračaca: 'Ljudi se boje izaći iz kuća'

Bik van kontrole terorizira Gračac. Stanovnicima uništava usjeve i okućnice, a ulazi im i u dvorišta. Oni prijavljuju štetu i vlasnika policiji već godinama, ali sve je, kažu, uzalud. Simentalac težak gotovo tonu strah je i trepet u naselju obiteljskih kuća u Gračacu.

U zadnjih 9 mjeseci obitelj Mikić je pet puta policiji prijavljivala da im je uništio pet voćaka i očešao novi automobil. Kad im uđe u dvorište, boje se izići vani.

"Jučer je friško izvalio cijelu krušku dolje. Tu je sve iskop'o nogama i bacio zemlju tamo, sreća nije na kamen naišo jer bi kamen razbio staklo", kaže Tunja Mikić koji živi u blizini ograđenog pašnjaka zajedno sa svojom obitelji, a njegova nevjesta Blaženka nastavlja:

"Prvo je napravio štetu na voćkama i vidjelo se da se ozlijedio, a onda mi je očešao auto, vidjela se krv na autu i blato. Policija je kad je došla na intervenciju, morala je pucati da bi ga otjerali." Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.

11.11.2025.
5:49
RTL Danas
BikGračacLika
