Boysi, Torcida, folklor i velikosrpski ideolozi... Svima su na kraju lekciju očitala djeca

HRVATSKA KAO BOJNO POLJE /

Središte Zagreba u petak je izgledalo kao bojno polje. S jedne strane maskirani mladići, s druge, u srpskom kulturnom centru izložba o velikosrpskom povjesničaru umjetnosti i štovatelju Slobodana Miloševića. Između te dvije stvarnosti - kordon specijalne policije.

U centru glavnog grada otvorena je tako izložba o Dejanu Medakoviću, koautoru zloglasnog Memoranduma SANU-a, ideološke podloge velikosprske agresije i čovjeku koji je negirao da je Baranja hrvatska.

U Hrvatskoj se tako pred obljetnicu pada Vukovara organizira izložba ideologa dokumenta koji je agresiju na Hrvatsku defacto najavio još 1986. Memorandum "Srpske akademije nauke i umetnosti" bio je pokriće Miloševiću koji je kroz krvavi rat navodno trebao obraniti ugrožene Srbe na području bivše države.

"Dokument je kasnije nakon što je napisan i nakon što je izažao u javnost dobio obilježja intelektualne pripreme Miloševićeve politike rekomponiranju Jugoslavije odnosno kako to već nije uspjelo - stvaranje velike Srbije", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

Da stvar bude gora Medaković je i godinama kasnije bio uz Slobodana Miloševića. Nakon zločina u Vukovaru nije bio među srpskim akademicima koji su tražili odlazak balkanskog krvnika. I nije to jedini krvnik uz kojeg je Medaković, rođeni Zagrepčanin, stajao do kraja. Više doznajte u prilogu