Usred Voltina snimio lisicu: 'Bila je znatiželjna'

SUSRET U MRAKU /

Kao iz kakve priče – crvenkasta dlaka, kitnjast rep, tamnije šapice i bijeli podbradak. Prava, znatiželjna, ali ipak oprezna lisica šeta usred zagrebačkog naselja.

Redakciji net.hr-a javio se Sven, koji se s, kako kaže, „kumom lijom“ susreće gotovo redovito. Posljednji put dogodilo se to u ponedjeljak navečer, dok je bio u šetnji sa svojim psom Fridom.

"Prvi put kad sam je vidio, iskreno – prepao sam se. Nisam znao hoće li krenuti prema nama ili pobjeći. Ali samo je stajala i gledala", kaže Sven. Prvi susret dogodio se prije tjedan dana na Voltinom, zatim ju je vidio i na Drvinju, a u ponedjeljak je već sve izgledalo kao susret starih znanaca – pa je uspio snimiti video.