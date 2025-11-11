Listali smo 'Album na dan': Ovo je 365 najvažnijih domaćih i ex-YU albuma koje morate čuti

IVAN PALIJAN ZA DIREKT /

O Haustorovoj "Eni" i albumu "Bolero" na kojem se nalazi, o "Pišonji i Žugi" i "Pozdravu iz zemlje Safari" Zabranjenog pušenja, ili o "Gumama na kotačima", Pipsima i "Shimpoo Pimpoo".

Ako imaju status klasika, o pjesmama i albumima nastalim na ovim prostorima otkad je pop muzike, pisat će u ovoj knjizi. Ona je nastavak lanjskog, vrlo popularnog izdanja "Album na dan".

"Tema prve knjige su bili svjetski albumi, ove su bili domaći, domaći & ex Yu. Dakle, unutra su albumi koji spadaju na cijelo područje bivše Jugoslavije, odnosno cijele regije današnje", kaže za Direkt Ivan Palijan, urednik knjige "365 najvažnijih domaćih & ex-YU albuma koje morate poslušati".

U knjizi se tako među ostalim nalazi osam albuma Bijelog Dugmeta, sa sedam komada slijedi ih Azra, šest ima Ekatarina Velika. Ako vam se čini da su to sve ljubimci kritičara, ključ odabira bio je i popularnost albuma kod publike.

"Po meni je to bila lista koja je bila poštenija za napraviti, nego da smo samo mi kao kritičari birali nekakve najkvalitetnije albume. Naravno, svi albumi u knjizi su kvalitetni, ali ovi su isto morali biti i od publike potvrđeni, da ipak to vrijedi dan danas u ovo doba slušati, nakon svih tih godina", tumači Palijan. Više doznajte u prilogu