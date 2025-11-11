FREEMAIL
POŠAST LAŽNIH ODGOVORA /

Chat GPT sve više laže: Sad je savršeno jasno zašto je Crnogorac zalutao na Sljemenu

Koliko novaca se nosi na krstitke, kako se kuha eingemahtec i što znači kad te probada na lijevoj strani? Hrvati više ne pitaju ni prijatelje ni kuharicu, ni doktora: 'Katica za sve' postao je Chat GPT.

A možda onaj nesretni planinar koji je satima lunjao po Sljemenu, ne bi savjet kako doći doma ni pitao Chat GPT, da je znao da je do 40% odgovora izmišljeno. Dobro ste čuli, najnovija studija pokazala je umjetna inteligencija puno izmišlja, a predstavlja to kao činjenice.

Krivih odgovora je sve više. Prema velikom američkom istraživanju iz 2024. stopa lažnih odgovora bila je 18 posto. Ove godine penje se na 35 posto. Prema europskom istraživanju, čak 81 posto odgovora ima neki problem, a čak njih 45 posto značajan problem. Više doznajte u prilogu

11.11.2025.
10:00
Ivan Skorin
Chat GptUmjetna Inteligencija
