Zbog čega je zrak u Zagrebu loš? Stručnjak: 'Ne radite ovo, iako jako lijepo izgleda...'

Loše loše loše i loše. Takva je danas kvaliteta zraka u Zagrebu, u Dugavama, Trnju, Mirogoju i Maksimiru. Na ukupno četiri mjerne postaje kvaliteta zraka je u crvenom.

Pokazuju tako službeni podaci koje svaki dan objavljuje Ministarstvo zaštite okoliša: Zrak je loše kvalitete i u Kutini, Bjelovaru, Koprivnici i Slavonskom Brodu. A to znači da treba izbjegavati fizičku aktivnost na otvorenom, ne treba trčati ni igrati nogomet vani.

Kako se ponašati, trebaju li se djeca igrati u parku ili ne trebaju, pojasnio je zamjenik ravnatelja Andrije Štampara, Bruno Cvetković.

Kakav utjecaj imaju lebdeće čestice na naš organizam?

Mogu uzrokovati kardiovaskularne probleme i probleme s dišnim sustavima na nadražaj gornjih dišnih traktova, tako da dugoročno mogu imati negativne posljedice na zdravlje.

Kakva je vaša preporuka kad je zrak loše kvalitete, kao što je danas u Zagrebu?

Preporuka je da ljudi smanje boravak na otvorenom i pogotovo bavljenje nekakvim fizičkim aktivnostima na otvorenom, poput trčanja, vožnje bicikla i kardio vježbi na otvorenom.

Što se tiče djece ili ima neka posebna preporuka, trebaju li se igrati u parku?

Ne trebaju, djeca s obzirom na to da oni spadaju u osjetljivije skupinu, smanjiti boravak na otvorenom, ali teško je očekivati da će djeca baš od 0 do 24 biti zatvorena.

Nije nam ovo prvi put da je kvaliteta zraka loša. Tako je u Zagrebu skoro svake zime. Koji su razlozi za to?

Razlozi za to su pojačani promet u zimskim mjesecima, meteorološke prilike, evo sad par dana nema ni vjetra, tlak zraka bude visok, magla je, ljudi se griju na kruta goriva. To su neke stvari koje jednostavno u ovim zimskim mjesecima povećavaju koncentracije lebdećih čestica. Moram napomenuti da ovi drugi parametri koje mjerimo su u granicama normale, tako da većina ovog što je crveno se odnosi baš na lebdeće čestice.

Što svatko od nas može napraviti da bi se smanjila ta količina lebdećih čestica?

Svakako je preporuka što manje koristiti osobna vozila. Ako je ikako moguće prijeći na neku drugu vrstu grijanja od krutih goriva. Znamo da je danas i popularno da ljudi vole kamine pa ugrađuju kamine u svoje kuće i stanove, pa čisto da gledaju u vatru, ali to je preporuka da to ne rade, bez obzira na to što lijepo izgleda. Ima onih video zidova koji izgledaju ko kamin, pa nema potrebe za tim.

Možemo li očekivati da će se ta situacija s kvalitetom zraka popraviti u narednim tjednima ili će zapravo tako biti?

Dosta toga ovisi o meteorološkim prilikama. Ako bude vjetra ili bude padalina, vjerojatno će se u tom trenutku popraviti, ali s obzirom na sve ovo prije navedeno, za očekivati je da će ponovno kroz ove zimske mjesece dolaziti do ovih povećanja.