Hrvati otkrili što očekuju od reprezentacije na Mundijalu: 'Ako ne budemo nositelji...'

Izbornik Zlatko Dalić sinoćnjim je treningom otvorio audiciju za Svjetsko prvenstvo u SAD-u i Kanadi. Večeras na Rujevici nastavlja s pripremama za Farske otoke u petak.

Uoči treninga pred novinare će povratnik u A vrstu, napadač Petar Musa i jedan od najsjajnijih talenata koji će i startati protiv Farskih otoka, stoper Luka Vušković.

Hrvatskoj će za potvrdu prvog mjesta i izravan plasman na svjetsku smotru biti dovoljan i bod protiv Farskih otoka.

Što očekujete od reprezentacije na Mundijalu?

U našoj redovnoj rubrici pitali smo vas: "Što očekujete od hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine?" U nastavku donosimo nekoliko komentara s Facebook stranice net.hr-a.

"Očekujem prolazak skupine, a dalje što bude", piše Željko Blašković.

Franjo Jurčević ne dijeli toliko povjerenje prema Dalićevim pulenima. "Ako ne budemo nositelji, nećemo grupu proći. Želje su drugo", tvrdi. "Očekujem sve najbolje - 2. ili 3. mjesto", optimističan je Željko Tvrdić.

Vrijeme je da Modrić podigne trofej svjetskog prvaka, ističu neki. "Zlato. Vrijeme je za zlato", piše nam Kristian Mihalinec. A za kraj smo ostavili možda i najljepši komentar. "Nema očekivanja, dečki igraju srcem pa kako bude", poručuje Snježana Sarajlič.