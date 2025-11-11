Ustavni stručnjak o Tomaševićevoj zabrani 'ZDS': 'Ima pravne temelje za tu odluku'

SPORNI POKLIČ /

Zagrebačka Gradska skupština u dnevni je je uvrstila prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja. Tomislav Tomašević odlučio je izglasati da se poklič 'Za dom spremni' više ne čuje u gradskim prostorima. Ustavni stručnjak, Mato Palić, objasnio za RTL Danas da je odluka Grada Zagreba u skladu sa zakonom. Više pogledajte u prilogu Katarine Brelić.