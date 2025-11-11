FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Što očekujete od hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine?

Što očekujete od hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine?
×
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Odgovore na ptianje nam pišite na Facebook stranici net.hr-a

11.11.2025.
12:53
danas.hr
Nel Pavletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedan od tri domaćina Svjetskog prvenstva - Meksiko, u završnoj je fazi priprema za događaj kojeg je već dvaput ugostio u svojoj povijesti. Međutim, ono što najviše brine navijače diljem svijeta koji planiraju doći na Svjetsko prvenstvo je sigurnosna situacija u Meksiku.

I dok Kanada i SAD nemaju takvih problema, učestalo navijačko nasilje u Meksiku, te nesigunost koja je prisutna u dijelovima ove velike srednjo-američke države, za mnoge bi mogli biti odlučujući faktor prilikom planiranja putovanja. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum zato je ugostila čelnike FIFA-e da bi naglasila predanost njezine zemlje u organizaciji sigurnog i za sve dostupnog Svjetskog prvenstva.

FIFA je, pak, istaknula svoju opsežnu koordinaciju sa saveznim i lokalnim vlastima kako bi se osigurale snažne sigurnosne mjere za navijače, reprezentacije i suce.

Pitamo vas

Hrvatsku reprezentaciju samo formalnost dijeli od kvalifikacije na najveće svjetsko nogometno natjecanje pa u našoj redovnoj rubrici pitamo i Vas:

Što očekujete od hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine?

Odgovore nam pišite na Facebook stranici net.hr-a, a najzanimljivije odgovore objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30.

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: 

Svjetsko Nogometno PrvenstvoHrvatska ReprezentacijaNogometSvjetsko Prvenstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Što očekujete od hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine?