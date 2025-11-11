Jedan od tri domaćina Svjetskog prvenstva - Meksiko, u završnoj je fazi priprema za događaj kojeg je već dvaput ugostio u svojoj povijesti. Međutim, ono što najviše brine navijače diljem svijeta koji planiraju doći na Svjetsko prvenstvo je sigurnosna situacija u Meksiku.

I dok Kanada i SAD nemaju takvih problema, učestalo navijačko nasilje u Meksiku, te nesigunost koja je prisutna u dijelovima ove velike srednjo-američke države, za mnoge bi mogli biti odlučujući faktor prilikom planiranja putovanja. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum zato je ugostila čelnike FIFA-e da bi naglasila predanost njezine zemlje u organizaciji sigurnog i za sve dostupnog Svjetskog prvenstva.

FIFA je, pak, istaknula svoju opsežnu koordinaciju sa saveznim i lokalnim vlastima kako bi se osigurale snažne sigurnosne mjere za navijače, reprezentacije i suce.

Pitamo vas

Hrvatsku reprezentaciju samo formalnost dijeli od kvalifikacije na najveće svjetsko nogometno natjecanje pa u našoj redovnoj rubrici pitamo i Vas:

Što očekujete od hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine?

Odgovore nam pišite na Facebook stranici net.hr-a, a najzanimljivije odgovore objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30.

