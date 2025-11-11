Imaju li HDZ i DP siguran 'politički brak'? Penava: 'Svakodnevno surađujemo, a uvijek su tu nekakvi mokri snovi...'

O rastućim tenzijama u društvu za RTL Danas govorio je predsjednik Domovinskog pokreta. Reporterka RTL-a Danas razgovarala je s Ivanom Penavom.

Odgođena je izložba u Vukovaru. Jeste li vi, kao Marijan Pavliček, ali i mnogi drugi Vukovarci, tu izložbu doživjeli kao provokaciju?

To je čista provokacija, jedna u nizu provokacija koje smo doživjeli posljednjih dana. S tim naslovom i s tom temom, u mjesecu studenome, u Vukovaru – uz uvažavanje svih prava svake nacionalne manjine, pa tako i srpske nacionalne manjine – svi ćemo se složiti da je riječ o provokaciji.

Vi biste zatražili odgodu?

Naravno da bih. Podsjećam, u moje vrijeme, kada su se događali slični pokušaji ekscesa – poput bacanja famoznog vijenca uoči ili na dan pada Grada Vukovara u Dunav – znate kako smo reagirali i kako smo postupali. Nikome iz SDSS-a tada nije palo na pamet da mi docira ili me proziva da ne komuniciramo preko medija, nego da koristimo privatne kanale, kao što je, nažalost, sada poslana poruka gospodinu Pavličeku. Riječ je o ljudima koji su ga i doveli na vlast rušeći Domovinski pokret. Imaju, dakle, neku svoju unutarnju dinamiku.

Tenzije u društvu su porasle. Možete li vi jasno i nedvosmisleno osuditi incident u Splitu?

Ne znam može li biti jasnije nego kad kažem da u Republici Hrvatskoj danas apsolutno ne može biti tema sprječavanje bilo kojeg prava nacionalnih manjina u smislu njegovanja njihove kulture, povijesti i pisma. Međutim, sada, nekoliko dana zreliji i pametniji, svjedočimo nizu aktivnosti koje su namjerno vremenski smještene upravo u mjesec studeni, kada znamo u kakvom ambijentu živimo.

Kolika je to odgovornost Vlade? Vi ste dio vladajuće većine, a upravo ste vi tražili da SDSS više ne bude dio Vlade.

Naša je odgovornost i postignuće to što smo osigurali da taj SDSS više nije u Vladi – ovakav SDSS koji gura ovakve teme.

Imamo situaciju da policija mora čuvati održavanje Dana srpske kulture. Je li to po vama normalno?

Apsolutno nije normalno, i zato sam to i rekao. Ali to je posao policije – da osigura red i građanska prava svima.

Tko je po vama glavni krivac za ovakve tenzije koje trenutačno vladaju u društvu?

Pa recite mi – tko su organizatori? Obično, kada govorimo o bilo kakvim manifestacijama, teret odgovornosti za organizaciju snosi onaj tko ju i priređuje, zajedno sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze.

Te se manifestacije održavaju godinama, bilo je i ranije u studenome.

Ponavljam – jesmo li ikada u povijesti države imali, ili imamo li danas, uopće ikakav spor oko toga da se održava izložba slika čovjeka koji je autor Memoranduma SANU-a? Dakle, platforme na kojoj je nastala velikosrpska agresija na Domovinski rat i toliki broj žrtava. Mislim da nemamo.

Je li po vama 'duh ustaštva' pušten iz boce nakon Thompsonovog koncerta, kao što tvrdi oporba?

To, nažalost, tvrde i gospodin Tomislav Tomašević i gospođa Dalija Orešković, koji ne vide problem u tome što se u Zagrebu događaju manifestacije ovoga tipa koje izravno napadaju hrvatsku demokraciju i Ustav. A sada se ti isti stavljaju iznad tog Ustava, praktično izmišljajući nekakve "ustaše" i zabranjujući koncert mimo svih zakonskih normi i pravila.

Dakle, apsolutno – to vam je i odgovor na prethodno pitanje o tome tko dolijeva ulje na vatru i tko želi destabilizaciju.

Dobro, ali najveća je ipak odgovornost Vlade.

Vlada, dakle, jasno i nedvosmisleno – to vam je stav koji ne može biti jasniji – čuva ustavne vrijednosti, zakonitost u ovoj državi i prava svih građana. Svi smo jednaki, ali jednako tako čuvamo i hrvatsku demokraciju, do koje smo došli teško, znamo i kako. Znamo tko nas je napadao i tko je to sprečavao.

A to su upravo ovi za koje, nažalost, neki – poput gospođe Dalije Orešković – koji posjećuju takve izložbe i promoviraju, poput SDSS-a, takve ljude. Tu moramo biti jasni.

Kako gledate na to da Thompson više u Zagrebu neće moći nastupati u gradskim prostorima? Kakav će to, po vama, učinak imati?

To vam je duh neslobode. Taj takozvani progresivni dio društva, kako se vole nazivati, zapravo promovira upravo ono na što cijelo vrijeme upozoravamo. Oni su čuvari nekakve revolucije, čuvari njenih tekovina – neslobodarskih režima koji vječno vide ustaše i fašiste oko sebe. Međutim, zvijezdu petokraku i komunizam čuvaju kao zjenicu oka svog. Hrvatska javnost vrlo jasno vidi tko je tu u skladu s europskim i zapadnim, demokratskim svijetom, a tko još uvijek vuče korijene iz nekakvih poraženih, propalih režima. Mislim da ne može biti jasnije nego ovih dana – ta ekipa provodi čistu, propalu ideologiju.

Jeste li sigurni u svoj 'politički brak' s HDZ-om? Odnosno, mislite li da vas možda neće pokušati zamijeniti s nekim drugim partnerima? Jeste li o tome razgovarali s premijerom?

U svoj politički brak?

Pa da, u koaliciji ste. Jeste li sigurni da će ta koalicija opstati do kraja?

Da. Pa ovo vam je već pedeseti put da raspravljamo o tome koliko je koalicija stabilna.

Jeste li o tome razgovarali s premijerom?

Gledajte, mi svakodnevno surađujemo. Dani prolaze, mjeseci prolaze, a uvijek su tu nekakvi “mokri snovi” – i s ljevice i s ekstremne desnice – da to nešto destabiliziraju, da s tim njima toliko mrskim HDZ-om ili Domovinskim pokretom naprave neki raskol, ali da su i oni sami u to uključeni.

Dakle, apsolutno – mi smo tu, radimo svoj posao, brinemo se za sigurnost i ustavno-pravni poredak ove države. A postoje i oni drugi koji to žele osporiti, zaljuljati i ugroziti sigurnost i životni standard svih nas.