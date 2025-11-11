Plenković se čuo s Pupovcem, zna se novi datum 'Srpkinje': 'Ako netko želi u vladajuću većinu'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u utorak na svečanom otvorenju 47. međunarodnog sajma knjiga Interliber u Zagrebu.

Novinari su ga pitali koju je knjigu preporučio Gabrijeli Žalac koja je stigla u Remetinec na izdržavanje kazne od dvije godine i sedam mjeseci.

"To će ona sama učiniti", rekao je Plenković. Komentirao je i što se odgodila izložba "Srpkinja, heroina Velikog rata" u Vukovaru.

"Čuo sam se jutros s Pupovcem, odgodili su to da se sve tenzije smire, izložba će biti vjerojatno u prosincu", rekao je.

Za fotografije koje su osvanule u Vukovaru rekao je da su nepotrebne.

"Moramo smanjiti tenzije. Sve ovo što se dogodilo prošlog tjedna nije bilo potrebno i pripisujem to neželjenom incidentu kojeg smo snažno osudili. Temelj suvremene Hrvatske je Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, a sve manjine u Hrvatskoj trebaju se osjećati dobro i sigurno te imati prostor i sredstva za njegovanje identiteta. Ne vidim da bismo 30 godina nakon kraja rata trebali imati tenzije, to je suprotno svemu onome što Vladi radi. Ne može nas nitko uvjeriti da smo povijesni revizionisti, zagovornici ustaštva, jugosrbo-četnici. To su bezvezne teze u koje može vjerovati netko tko ne zna čemu služi Interliber, a to je da se informiramo na temelju istinitih činjenica", naveo je.

Odgovorio je i da ne zna odakle dolazi pitanje mogućeg preslagivanja Vlade, da je tijekom jutra bio sastanak koalicije i da svi stoje iza toga što sam rekao nakon incidenta u Splitu.

"Ako se netko hoće priključiti većini dobrodošao je, ali mora to reći", navodi Plenković.

Ponovno je komentirao i odgodu izložbe u Vukovaru: "Ne mislim da bi srpska nacionalna manjina trebala prestati s aktivnostima u studenom. Važno je voditi računa u sadržaju, Vukovar je uvijek osjetljiv. Nikome ne može smetati da djeca pjevaju folklor. Stvar koja se dogodila u petak, smatram da je to loš odabir. Oni koji su išli s ljevice tamo se nastoje opravdati da ne znaju o čemu se radi. Ako je i njima teško, znate da su pogriješili."

Komentirao je i Gradsku skupštinu Zagreba koja je po hitnom postupku uvrstila prijedlog zaključka o zabrani pokliča ZDS: "Pravna težina zaključka Gradske skupštine ne vrijedi ništa. Ako ta pjesma postoji 35 godina neće ju promijeniti nikakav zaključak Gradske skupštine i neće 'moć' u subotu, a 'nemoć' u nedjelju."

Predsjednik Vlade je osudio i medije: "Recite urednicima da pitaju nešto što je relevantno. Stvarate društvo koje je agresivno, uloga medija posljednjih mjeseci je straobalna. Nije normalno to, ne bavimo se bitnim stvarima."

