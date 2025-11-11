Martinje u skrivenom biseru Kvarnera: Nazdravili smo s Vukovarcem koji zna sve o žlahtini

DOBRA GODINA U VINODOLU /

Danas se u cijeloj Hrvatskoj slavi Martinje - dan svetog Martina, kada se tradicionalno mošt pretvara u vino. Iako još nije vikend, veselja su već počela, a vinari imaju pune ruke posla. Od ranog jutra pripremaju se za blagdanska slavlja i novogodišnje narudžbe – koje ove godine stižu ranije nego ikad.

Za mnoge vinare, Martinje je trenutak kad se zbraja trud cijele godine. „Ova godina je bila izuzetno dobra, jedna od boljih godina povijesno, obzirom da smo imali dvije slabije godine, a sada nas je priroda opet nagradila pa nam je vratila jedan dio uroda“, kaže Miroslav Palinkaš, proizvođač vina iz Vinodola.

Njegovo mlado vino već je osvojilo prve medalje, a on priznaje da se ne može nadiviti kvaliteti berbe. Palinkaš je u Vinodol stigao ratnih godina kao prognanik iz Vukovara. U zapuštenoj dolini posadio je prve grančice žlahtine i vratio život starim vinogradima. Danas se, uz pripreme za večerašnje “krštenje vina”, bavi i pripremom blagdanskih narudžbi.

„Najviše vole pjenušava vina, tipa žlahtine i graševine – znači malo svježija. Žlahtina se jako dobro prodaje i tražena je upravo zbog te lakoće pijenja. Nema puno alkohola, laganog je tijela i možete malo više popiti, a da budete okej – da vam tijelo ne nastrada“, kaže kroz smijeh Palinkaš. Više doznajte u prilogu Ide Balen.