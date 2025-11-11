Padaju rekordi! Do studenog Hrvati kupili više od 60.000 novih auta, ovo su najpopularniji modeli

IMA SE, MOŽE SE /

Kad je kupnja automobila u pitanju Hrvati očito ne štede. U prvih deset mjeseci ove godine registrirano je više od 60 tisuća novih automobila, što je novi rekord od 2019. godine, ali i rast od 8 posto u odnosu na lani. Uz to, raste i prodaja rabljenih vozila – benzinci i hibridi i dalje su najtraženiji, dok električni automobili još uvijek čine tek mali dio tržišta.

Da bi pronašao automobil koji mu odgovara, Zagrepčanin Ivan Josipović čekao je mjesecima. „Gledali smo automobil do nekih 40 tisuća eura i da ima ispod 100 tisuća kilometara. Ovaj malo prelazi tu cijenu? Tako je, ali s obzirom na kilometražu, možda bi mogli povećati taj iznos koji bi dali za automobil“, objašnjava Ivan.

Kupci rabljenih vozila, kažu trgovci, najčešće traže što manje kilometara, što mlađe godište i što nižu cijenu.

„Budžet koji ljudi imaju za rabljena vozila, govorimo o većini kupaca – to se kreće od 10 do 25 tisuća eura. Manji dio njih ide od 30 do 50 tisuća, a postoji i skupina koja želi uštedjeti na luksuznim vozilima pa kupuje ona stara godinu dana – čija je vrijednost oko 100 tisuća eura“, pojašnjava Ivan Pehar, direktor salona rabljenih vozila u Zagrebu. Više doznajte u prilogu Marka Šiklića.