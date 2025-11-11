Popusti na određene knjige sežu i do 80 posto, provjerili smo kako stoje stvari na Interliberu

GUŽVA NA VELESAJMU /

Ove godine Interliber ne smije se propustiti. Na zagrebačkom Velesajmu posjetitelji mogu pronaći sve na jednom mjestu – od stručne literature i popularnih naslova do udžbenika, a sve to po nižim cijenama. Iako neki kažu da popusti više nisu kao nekada, organizatori ističu da je i ove godine ponuda impresivna.

O cijenama i ponudi Kristina Čirjak je razgovarala s predsjednikom Zajednice nakladnika i knjižara, Slavkom Kozinom.

„Ako negdje ima velikih popusta i kvantiteta je stvarno ozbiljna, to je ovdje na Interliberu. To znači da imate na nove naslove 20 posto popusta, a na starije naslove – one starije od godinu dana – 50, 60, čak i do 80 posto. Dakle, i kvantiteta i kvaliteta. Imamo nikad veći broj ozbiljnih pisaca gostiju, tako da očekujemo nove kvalitetne autore“, kaže Kozina.

Na sajmu se mogu susresti i poznati međunarodni i domaći autori. „Jeff Kinney je i danas i sutra na Interliberu – autor Gregovog dnevnika. Paul Lynch, dobitnik britanske Booker nagrade, danas je došao. Od domaćih autora tu su Jurica Pavičić, Boris Jokić, Zoran Predin, Gibonni, a nedjelja je rezervirana za putopise. Mnogi drugi će doći, odite na program i pogledajte“, dodaje Kozina. Više doznajte u prilogu.