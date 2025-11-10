Nakon utakmice sa Zvezdom: Dinamov idući suparnik reagirao potezom koji šalje poruku i BBB-u

Francuski prvoligaš Lille, koji će uskoro odmjeriti snage s Dinamom u Europskoj ligi, našao se u središtu pažnje, ali ne zbog nogometa, već zbog postupka koji je rijedak u svijetu sporta.

Klub je najavio da će pokrenuti pravne postupke protiv vlastitih navijača nakon što su tijekom utakmica protiv Crvene zvezde u Beogradu i Strasbourga zabilježeni incidenti s govorom mržnje i rasističkim uvredama.

U službenom priopćenju, Lille je oštro osudio ponašanje dijela svojih pristalica:

“LOSC najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje, kao i uvredljive i rasističke komentare koje su pojedinci izrekli na tribinama u Beogradu i Strasbourgu. Takvo ponašanje u potpunosti je suprotno vrijednostima koje klub njeguje i promovira.”

Incidenti su postali javni nakon što su se na društvenim mrežama pojavile snimke i svjedočanstva s utakmice protiv Strasbourga, koju je Lille izgubio 2:0. Samo nekoliko dana ranije francuska momčad poražena je 1:0 od Crvene zvezde u Beogradu, što je dodatno pogoršalo raspoloženje u klubu.

Prema riječima čelnika Lillea, pokrenuta je interna istraga i identifikacija navijača koji su sudjelovali u incidentima.

“Poduzeli smo konkretne korake, započeta je procedura identifikacije odgovornih, a klub će protiv njih podnijeti službene prijave nadležnim tijelima. LOSC će tražiti primjerene sankcije i sudsku odgovornost,” stoji u priopćenju.

Ovakav potez Lillea mnogi su nazvali presedanom u europskom nogometu, jer klub ne pokušava zataškati incident, nego javno traži kaznu za svoje navijače.

Francuski mediji ističu da će ovo biti važan test za disciplinske standarde Ligue 1 i da bi Lilleov primjer mogao potaknuti i druge klubove da reagiraju jednako odlučno kada se pojave slični slučajevi.

