Kustić i Dalić svečano otvorili spomen-sobu na mjestu velike hrvatske pobjede u Vukovaru

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić predvodio je izaslanstvo HNS-a na svečanom otvaranju spomen-sobe Trpinjska cesta u Vukovaru, prostoru koji će trajno čuvati uspomenu na heroje jedne od najpoznatijih postrojbi Domovinskog rata.

Uz Kustića, u delegaciji su bili i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, dopredsjednici Ante Vučemilović Šimunović i Davor Ivić, te članovi Izvršnog odbora Josip Kuterovac i Darko Raić Sudar. Predstavnici Saveza položili su vijence i zapalili svijeće u čast braniteljima koji su svojim životima obranili Vukovar te posjetili lokaciju na kojoj su hrvatske snage tijekom opsade grada pružile odlučan otpor agresoru.

Spomen-soba je smještena na Trpinjskoj cesti, mjestu koje je u jesen 1991. godine postalo simbol otpora i hrabrosti. Tamo je bilo zapovjedništvo 3. bojne 204. brigade Hrvatske vojske, a prostor sada čuva i uspomenu na general-bojnika Blagu Zadru, čije je tijelo nakon pogibije doneseno upravo na to mjesto.

U sobi su izloženi autentični dijelovi opreme i oružja koje su koristili branitelji Trpinjske ceste, a posjetitelji će moći pogledati i kratke dokumentarne filmove u posebno uređenoj kino dvorani.

Govoreći na otvaranju, Marijan Kustić istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na vukovarske heroje i naglasio kako je HNS ponosan što je mogao doprinijeti realizaciji projekta.

“Velika je čast biti dio ove svečanosti i još jednom izraziti zahvalnost svima koji su branili Vukovar. Mnogi su dali svoje živote za slobodu naše domovine, i ta se žrtva nikada ne smije zaboraviti. Drago nam je što je Hrvatski nogometni savez financijski podržao projekt, jer je to najmanje što možemo učiniti za sve koji su preživjeli opsadu i one koji se nikada nisu vratili,” rekao je Kustić.

Dodao je i da će nova spomen-soba služiti kao trajni podsjetnik na jedno od najtežih, ali i najslavnijih razdoblja hrvatske povijesti:

“Vjerujem da će ovaj prostor zauvijek čuvati uspomenu na hrabre branitelje i da će buduće generacije iz njega učiti o vrijednostima domoljublja, zajedništva i žrtve.”

