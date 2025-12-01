Burna reakcija navijača na sastava Dinama protiv Gorice: 'Oni ne mogu igrati skupa...'
Unatoč kritikama, poruka je jasna, Dinamo danas mora pobijediti kako bi vratio mir u svlačionicu
Nakon teškog europskog poraza od Lillea, a uoči utakmice protiv Gorice, GNK Dinamo je na svom službenom Instagram profilu objavio početnih jedanaest koji će danas istrčati na teren u Velikoj Gorici, a reakcije navijača su, blago rečeno, podijeljene.
Uz opis "Jedanaest plavih lavova za danas!", klub je predstavio grafiku s imenima igrača kojima je trener Kovačević poklonio povjerenje. U prvom planu su kapetan Mišić i zvučno pojačanje iz Milana, Ismaël Bennacer, obranu predvodi mladi Sergi Domínguez, pristigao iz Barcelone.
Komentari ispod objave otkrivaju veliku nervozu među "modrim" pukom. Najviše kritika usmjereno je na vezni red, gdje dio navijača smatra da su Mišić i Bennacer predefenzivan par za utakmicu u kojoj se očekuje dominacija. "Kada će Kovačević shvatiti da Mišić i Bennacer ne mogu igrati skupa, obojica su zadnji vezni, to je predefanzivno...", glasi jedan od istaknutih komentara, dok se drugi pitaju zašto kreativci poput Stojkovića i Vidovića sjede na klupi.
Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!
Pritisak na trenera Kovačevića je ogroman, posebice jer nakon Gorice slijedi veliki derbi protiv Hajduka na Maksimiru. Navijači su jasni u svojim zahtjevima: "Samo pobjeda igra!".
Unatoč kritikama, poruka je jasna, Dinamo danas mora pobijediti kako bi vratio mir u svlačionicu. Kako je jedan navijač slikovito napisao: "Ima da pojedete tu travu na terenu za 3 boda!". Ostaje za vidjeti hoće li "plavi lavovi" odgovoriti na izazov i uspješno najaviti veliki derbi koji nas očekuje 6. prosinca.
POGLEDAJTE VIDEO: Mario Kovačević nastavio bojkotirati medije