Burna reakcija navijača na sastava Dinama protiv Gorice: 'Oni ne mogu igrati skupa...'

Nakon teškog europskog poraza od Lillea, a uoči utakmice protiv Gorice, GNK Dinamo je na svom službenom Instagram profilu objavio početnih jedanaest koji će danas istrčati na teren u Velikoj Gorici, a reakcije navijača su, blago rečeno, podijeljene.

Uz opis "Jedanaest plavih lavova za danas!", klub je predstavio grafiku s imenima igrača kojima je trener Kovačević poklonio povjerenje. U prvom planu su kapetan Mišić i zvučno pojačanje iz Milana, Ismaël Bennacer, obranu predvodi mladi Sergi Domínguez, pristigao iz Barcelone.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Komentari ispod objave otkrivaju veliku nervozu među "modrim" pukom. Najviše kritika usmjereno je na vezni red, gdje dio navijača smatra da su Mišić i Bennacer predefenzivan par za utakmicu u kojoj se očekuje dominacija. "Kada će Kovačević shvatiti da Mišić i Bennacer ne mogu igrati skupa, obojica su zadnji vezni, to je predefanzivno...", glasi jedan od istaknutih komentara, dok se drugi pitaju zašto kreativci poput Stojkovića i Vidovića sjede na klupi.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Pritisak na trenera Kovačevića je ogroman, posebice jer nakon Gorice slijedi veliki derbi protiv Hajduka na Maksimiru. Navijači su jasni u svojim zahtjevima: "Samo pobjeda igra!".

Unatoč kritikama, poruka je jasna, Dinamo danas mora pobijediti kako bi vratio mir u svlačionicu. Kako je jedan navijač slikovito napisao: "Ima da pojedete tu travu na terenu za 3 boda!". Ostaje za vidjeti hoće li "plavi lavovi" odgovoriti na izazov i uspješno najaviti veliki derbi koji nas očekuje 6. prosinca.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Kovačević nastavio bojkotirati medije