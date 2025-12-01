FREEMAIL
UTAKMICA VISOKOG ULOGA /

Dinamo kolo prije debija s Hajdukom lovi pobjedu za prvo mjesto na tablici, stigli su sastavi

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice HNK Gorica - Dinamo pratite UŽIVO na Net.hr-u

1.12.2025.
16:24
M.G.
Slavko Midzor/pixsell
UŽIVO

SHNL, 15. kolo
1.12.2025.
18.00
HNK Gorica
:
0
Dinamo

Sastavi:

Gorica: Matijaš - Perić, Filipović, Leš - Trontelj, Bakić, Kavelj, Čabraja - Vrzić, Pršir - Čuić

Dinamo: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha 

Utakmica počinje u 18.00 sati

Najava:

U posljednjoj utakmici 15. kola SHNL-a Dinamo gostuje kod Gorice. Plavi ulaze u ovaj susret nakon teškog poraza od Lillea ranije ovoga tjedna u Europskoj ligi i love pobjedu kojom bi preskočili Hajduk i zasjeli na prvo mjesto tablice prije debija s Bijelima u sljedećem kolu.

