Trener Rijeke otkrio što ga brine uoči Kupa protiv trećeligaša: 'To je uvijek velika prijetnja'

Nogometaši Rijeke u srijedu gostuju kod momčadi Mladost Ždralovi (Stadion Brdo Ždralovi, 13 sati) u utakmici osmine finala Kupa.

Rijeka je aktualni branitelj Kupa nakon što je prošle sezone u finalu u dvije utakmice svladala Slaven Belupo.

"Kup je uvijek zanimljivo natjecanje. Nema prostora za pogrešku, drugu priliku. To je nevjerojatno natjecanje jer u nekoliko utakmica, kao u Europi, možeš doći do vrlo važnih utakmica, pa i europskih nastupa", rekao je Victor Sanchez, trener Rijeke, u najavi utakmice.

Mladost je vodeća momčad trećeg ranga hrvatskog nogometa koje se vrlo domišljato zove Druga NL.

"Bilo kakvo podcjenjivanje protivnika uvijek je velika prijetnja. Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno. Tako joj i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener koliko su ove utakmice teške. Uvjeti terena smanjuju razlike između momčadi", rekao je Sanchez pa nastavio:

"Igraju direktnim stilom kako bi stvorili što više situacija u protivničkom kaznenom prostoru. Oni će se vjerojatno braniti u niskom bloku, kompaktno. Očekujemo da će nam prepustiti posjed i čekati naše pogreške kako bi ušli u tranziciju, snažni u duelima i agresivni. Tipično, bit će visoko motivirani protiv momčadi iz prve lige i moramo biti spremni na to."