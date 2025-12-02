Andrija Jarak razgovarao s kumom Srđana Mlađana: Kaže da je siguran da će ga htjeti ubiti

NAJOPASNIJI HRVATSKI UBOJICA /

Potvrđena je optužnica Srđanu Mlađanu, najopasnijem hrvatskom ubojici! Praćen dugim cijevima stigao je iz kaznionice u Lepoglavi. Nije skrivao pogled dok je izlazio iz kombija vezanih ruku i nogu, odjeven u traper košulju i hlače. Mlađana se tereti da je za vrijeme izdržavanja kazne tražio od drugog zatvorenika, svog kuma, da nakon izlaska iz zatvora otme određene osobe koje su svjedočile protiv njega i da ih se ubije. Optužnica je podignuta nakon RTL-ovog dokumentarca Dosje Jarak. Mlađan inače služi kaznu od 29 godina zbog trostrukog ubojstva i pljačke. Ova optužnica bi mogla pomaknuti vrijeme Mlađanovog izlaska na slobodu koje se očekivalo 2027. godine kada mu ističe kazna.

Andrija Jarak razgovarao je s kumom koji mu je i otkrio planove ubojice koji su do optužnice i doveli.

