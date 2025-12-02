S njim nema pogovora... Poslušajte Putinove riječi dok se ruske zastave vijore Pokrovskom

HLADAN KAO LED /

Ruska zastava je u Pokrovsku, ukrajinskom gradu koji postaje novi ruski plijen. Rusija tvrdi da ga kontrolira, Ukrajinci demantiraju, kažu da i dalje drže položaje na sjeveru grada - ako se ono što je ostalo od Pokrovska može nazvati gradom.

"Ova lokacija omogućuje Rusima ugobno kretanje u svim smjerovima koje Glavni stožer smatra najperspektivnijima", kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Rusko napredovanje povećava pritisak na Ukrajinu da pristane na mirovni plan, a iduća Putinova rečenica jasan je pritisak na Europu da se ne miješa u pregovore: "Oni nemaju mirovnu agendu, oni su na strani rata. Čak i kada tvrde da uvode promjene u Trumpov prijedlog, jasno možemo vidjeti da su sve te promjene usmjerene na jednu stvar: blokirati cijeli mirovni proces."

A nakon pritiska, odmah je stigla i prijetnja. "Ne planiramo se boriti protiv Europe, to sam rekao stotinu puta. Ali ako Europa iznenada odluči zaratiti protiv nas i započne rat, mi smo spremni istog časa", kazao je Putin. Sve ovo stiglo je uoči današnjeg Putinovog susreta s američkim pregovaračkim timom kojeg čine Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner. Više doznajte u prilogu