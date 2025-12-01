FREEMAIL
RUSI SLAVE /

Pao je Pokrovsk! Objava o osvajanju tempirana pred dolazak Witkoffa u Moskvu

Foto: Profimedia, ilustracija

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Nije bilo potvrde iz Kijeva. Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susjednom Harkivu

1.12.2025.
22:22
Hina
Profimedia, ilustracija
Ruska vojska zauzela je ukrajinski rudarski grad Pokrovsk u istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana, rekao je u ponedjeljak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Nije bilo potvrde iz Kijeva. Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susjednom Harkivu.

Tempirana objava

Tvrdnje se nisu mogle neovisno provjeriti, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom posjeta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkivu.

Promatrači sugeriraju da bi ruska objava vojnih osvajanja mogla biti tempirana prije očekivanog posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.

POGLEDAJTE VIDEO: Politička kriza trese Ukrajinu, a Putin i Orban jačaju savez: 'Nismo popustili vanjskom pritisku'

Pao je Pokrovsk! Objava o osvajanju tempirana pred dolazak Witkoffa u Moskvu