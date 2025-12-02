Jarak razgovarao s Mlađanovim kumom, on kaže: 'Bojim se za svoj život. Siguran sam da će me htjeti ubiti'

Potvrđena je optužnica Srđanu Mlađanu, najopasnijem hrvatskom ubojici! Praćen dugim cijevima stigao je iz kaznionice u Lepoglavi. Nije skrivao pogled dok je izlazio iz kombija vezanih ruku i nogu, odjeven u traper košulju i hlače. Mlađana se tereti da je za vrijeme izdržavanja kazne tražio od drugog zatvorenika, svog kuma, da nakon izlaska iz zatvora otme određene osobe koje su svjedočile protiv njega i da ih se ubije. Optužnica je podignuta nakon RTL-ovog dokumentarca Dosje Jarak. Mlađan inače služi kaznu od 29 godina zbog trostrukog ubojstva i pljačke. Ova optužnica bi mogla pomaknuti vrijeme Mlađanovog izlaska na slobodu koje se očekivalo 2027. godine kada mu ističe kazna.

Andrija Jarak razgovarao je s kumom koji mu je i otkrio planove ubojice koji su do optužnice i doveli.

Andrija, jesi li očekivao ovakav rasplet i potvrdu optužnice?

Prije svega treba reći da nije baš uobičajeno da se na temelju intervjua u jednoj televizijskoj emisiji podiže optužnica protiv trostrukog ubojice, najbrutalnijeg u hrvatskoj povijesti. To mi nekako sugerira da su istražitelji barem sedam puta pregledali svaku izjavu koju je u našoj emisiji dao krunski svjedok Željko Bjelić, Mlađanov kum i da su usporedili to s dokazima koje i sami imaju. Dakle, spominje se ta famozna bilježnica, spominju se imena koje je Bjelić nama rekao u emisiji i ono što je Mlađan tražio od njega. Tako da nisam iznenađen da je ova optužnica potvrđena jer smo imali neke signale da su svi ti dokazi podudaraju i da je ono što je svjedok govorio u našoj emisiji uistinu relevantno. Sumnjam da bi istražitelji tek tako podignuli optužnicu bez da nisu imali valjane dokaze. Ovo je svakako vrlo važan događaj za naše društvo u cjelini.

Razgovarao si s Mlađanovim kumom koji je svjedočio u tvojoj emisiji da Mlađan ima listu za odstrel. Što on sada kaže? Boji li se za život?

Željko Bjelić od prvog dana ne krije da ga je strah za vlastiti život, a on je u emisiji, a evo i meni prije pet minuta kad smo razgovarali rekao da se boji za svoj život i da je gotovo siguran da će ga Srđan Mlađan preko svojih ljudi pokušati ubiti. Ili kad izađe iz zatvora ili sad za vrijeme odsluženja zatvorske kazne. Nije nikakav tajna da Mlađan ima ozbiljan fan klub tj. klub obožavatelja s kojima se redovito dopisuje i koji njemu redovno pišu. Tako da Bjelić ne krije, a to nije krio od prvog dana ni u našoj emisiji, a ne krije ni danas da ga je strah za vlastiti život. Vrlo je oprezan. Ja imam dogovoren intervju s njim večeras gdje ćemo dobiti njegove prve reakcije nakon što je danas potvrđena optužnica. No u svakom slučaju, čovjek je pokazao određenu dozu građanske hrabrosti, izašao otvoreno s punim identitetom i imenom i prezimenom pred televizijske kamere i kazao sve što zna o najopasnijem čovjeku u Hrvatskoj. U svakom slučaju to je nešto što vrijedi pozdraviti, treba cijeniti. Nije tražio ništa od nas da mu krijemo identitet ili da bilo što sakrivamo. Rekao je sve što zna, a tijela kaznenog progona su to potvrdila i dogodilo se da je sve to rezultiralo danas na Županijskome sudu u Varaždinu - potvrđena optužnica protiv Srđana Mlađana.

Kada bi onda moglo početi novo suđenje Srđanu Mlađanu?

Pa vjerojatno odmah nakon Nove godine. Sad se najprije treba odrediti raspravni sudac, a obrana Mlađanova sigurno ima neke pravne manerve, pokušat će tražiti neko izuzeće ili nešto, ali mislim da je tu situacija poprilično čista. Dakle, Srđana Mlađana očekuje nova optužnica, ovaj put za poticanje za kazneno djelo teškog ubojstva. Za kraj ću samo reći da je predviđena kazna zatvora deset i više godina. Neću namjerno govoriti gdje je limit. Hrvatski kazneni zakon je izjednačio poticanje i samo izvršenje ubojstva - potpuno je isto, a to je deset godina i više.