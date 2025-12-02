Nestvarnom brzinom projurio kroz Sveti Rok, razgovarali smo s Kobrama: 'Nikad ne znamo s kim imamo posla'

S 205 na sat kroz tunel Sveti Rok u kojemu je dozvoljena brzina 100 kilometara na sat.

I ne, nije se snimala akcijska filmska scena već se radi o još jednom nesavjesnom vozaču koji je obijesnom vožnjom projurio kroz drugi najduži hrvatski tunel i u opasnost doveo sve ostale vozače i putnike.

No ipak nije daleko stigao jer je policijski presretač bio brži.

Kazna od 660 eura, i mjesec dana ne smije iza volana

34-godišnji muškarac mjesec dana neće smjeti voziti te mu je izrečena kazna od 660 eura. A Kobre su i sada na autocesti.

Šokantna scena u tunelu podsjetila je na važnost pridržavanja prometnih pravila. Rijetko kada policija nekoga kazni upravo u tunelu. Dobra je stvar da je situacija završila “samo” s kaznom za vozača, bez težih posljedica.

No, ovakve situacije uvijek podsjećaju na tragedije iz prošlosti. Ne smijemo zaboraviti tragediju iz 2006. u Ledeniku, nedaleko od Svetog Roka, koja se dogodila upravo zbog neprilagođene brzine i vozača koji nije gledao ispred sebe.

"Mi se bavimo borbom protiv kriminala

Razgovarali smo s Josipom Medvedom, zapovjednikom Mobilne jedinice prometne policije Kobre.

"Brzina preko 200 kilometara na sat predstavlja opasnost bilo gdje, bilo to na otvorenoj autocesti, bilo to na nekoj drugoj dionici, a u tunelu svi smo svjesni da je posebna opasnost. Tu je uži kolnik, i ovo što ste rekli 2006. sjećamo se jako dobro. Dođe do zaustavljanja vozila, a pri toj brzini nema šanse da se vozač zaustavi, da uspori i da izbjegne tragediju kao što je bilo", ispričao je Medved. Nadodao je da tunel omeđen zidovima, tako da bilo koji manevar da se izbjegne sudar, posljedice su tragične.

"Mi se bavimo borbom protiv kriminala. Kobre su jedinica koja se bavi policijskim poslovima, osim nadzora prometa na autocestama, obavljaju i sve ostale policijske poslove, dakle susreću se s krijumčarenjem ljudi, krijumčarenjem oružja, cigareta i ostalih nedozvoljenih supstanci. Dakle ljudi su svaki dan na cesti, kad god zaustave vozilo nikad ne znaju s kim će imati posla, a tek tko je u tom vozilu, je li to neki kriminalac, da li je to neka osoba koja krijumčari neke nedozvoljena sredstva, koja je spremna na sve", objasnio je Medved.

Foto: Screenshot/rtldanas

Kobre su spremne na sve

"Kobre raspolažu s posebnom opremom, s posebnim novim vozilima, posebno opremljenima, i oni su svi osposobljeni za brzu i sigurnu vožnju. Tako da su spremni na svaki izazov", rekao je Medved na upit o tome kada same jedinice moraju postići ogromne brzine kada idu za nekim tko vozi prijeko iznad limita.

"Nema u tunelu nekog sigurnog mjesta za zaustavljanje, tako da su kolege iz PU Zadarske, postave prometne policije Zadar, koje su i postupale prema ovom "stručnjaku" u tunelu, zaustavili su ga nakon što je izašao iz tunela na sigurnom mjestu, na odmorištu", ispričao je Medved.