Laži o napadu na časnu: Tko će odgovarati?

Časnu sestru na Malešnici nije napao strani radnik. Nije ju napao ni migrant iz Afganistana ni manijakalni terorist ni islamski fundamentalist. Napadač pritom nije vikao Alahu Akbar. Niti ga je isprovocirao križ koji je časna nosila oko vrata. Mediji nisu zataškavali napad u dosluhu s policijom. Sve te "neslužbene informacije", "neslužbeni izvori", svi ti "navodno"i "doznajemo", sve te objave određenih novinara, određenih političara i određenih portala bili su obične gluposti i izmišljotine. Zlonamjerno dizanje panike, potpirivanje mržnje prema strancima lažima. Jer, časna sestra je sama u trgovini kupila nož, sama se ozlijedila i onda lagala policiji. A sad joj prijeti 3 godine zatvora.

