Tmurno, maglovito i hladno... Evo gdje će biti kiše i kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

POREMEĆAJI NOSE VLAGU /

Ostajemo na rubu prostrane anticiklone sa sjeveroistoka, ali se nad naše krajeve stiže dosta vlage zahvaljujući poremećajima u Sredozemlju koji će nam se sasvim približiti tijekom četvrtka.

U srijedu ujutro oblačno, na kopnu i prilično maglovito. No, kiša uglavnom uz Jadran, nešto češća u Dalmaciji. Naime, jugo će prolazno malo oslabjeti, ponegdje okrenuti na istočnjak, na sjevernom dijelu i slabu do umjerenu buru. Koja kap se očekuje i na zapadu unutrašnjosti, ali bit će više izmaglica ili rosulja nego prava kiša.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom oblačno, tmurno i maglovito, ali samo vrlo rijetko uz nešto slabe rosulje. Vjetar slab, a temperatura u magli slična onoj jutarnjoj, bez izraženog dnevnog hoda, najviše do 4 ili 5 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, ali uz nešto manje tih niskih slojevitih oblaka pa može nakratko proviriti i sunce, prije svega na istoku. No, temperatura i ovdje tek malo viša od jutarnje, bit će oko 4 °C, malo viša na suncu.

U Dalmaciji promjenjivija naoblaka uz sve rjeđu kišu, koja se još uvijek očekuje u južnijim predjelima. Uz umjereno do ponegdje opet jako jugo, temperatura između 13 i 16 °C.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u gorju potpuno oblačno. No, kiša će biti znatno rjeđa pojava, uglavnom prema otvorenome moru i otocima. Pod Velebitom istočnjak i umjerena bura. Temperatura uglavnom oko 13 °C, u Gorskom kotaru i Lici do 5 °C. Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku tjedna doznajte u prognozi Doriana Ribarića.