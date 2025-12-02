Jarak otkrio kako se saznalo za Mlađanov krvavi naum. Mojmira ga pitala: Bojiš li se?

Godinama već nismo vidjeli zloglasnog ubojicu Srđana Mlađana, sve do danas kada se pojavio na sudu s lancima na rukama i nogama u pratnji specijalaca. Pod strogim mjerama osiguranja i budnim okom naoružanih policajaca na varaždinski sud je stigao 44-godišnji Mlađan. Trostruki ubojica, otmičar i pljačkaš banke, u zatvoru je već 27 godina, služi kaznu od 29, ali izgleda da na slobodu ipak neće 2027.

Iako kaže da nije kriv, danas mu je potvrđena nova optužnica za poticanje na teško ubojstvo. I to nakon što je u RTL-ovom Dosjeu Jarak njegov vjenčani kum i cimer u zatvoru ispričao da ga je Mlađan tražio da pronađe određene ljude koji su protiv njega svjedočili.

"Bitno je to da je rekao da nije kriv, da mu je to namješteno od Bjelića, koji je za to imao motiva i jasnog interesa zašto je to učinio. Rekao je da nije onakav kakav je bio, da se promijenio. Da hoće izaći, da hoće nastaviti, bolje reći početi novi život", kazao je odvjetnik Mlađana, Borislav Planinc.

Ove optužnice ne bi bilo da nije predanog rada kolege Darija Todorovića i Andrije Jarka, kazala je Mojmira Pastorčić najavljući svog gosta u studiju RTL Direkta.

Jarak, jeste li očekivali ovakvu odluku suda? Jeste li očekivali da će potvrditi optužnicu?

S obzirom na sve ono što je Željko Bjelić iznio u našoj emisiji, a rekao je da je Mlađan imao famoznu bilježnicu i da je od njega tražio da otkrije ljude, pronađe ih i ubije. Bilo je za očekivati da će se optužnica potvrditi i vjerujem da se rijetko dogodi da netko iz televizijske emisije, na osnovi intervjua u televizijskoj emisiji, podigne optužnicu protiv trostrukog ubojice.

Tako da vjerujem da su istražitelji nekoliko puta detaljno pregledali sve što je gospodin govorio, usporedili dokaze da se to podudara i da je to na kraju rezultiralo današnjom optužnicom.

Svakako velika potvrda za rad koji radite u Dosjeu Jarak, za tebe i za Darija Todorovića. Kako ste uopće doznali za cijelu tu priču da je Mlađan iz zatvora naručivao ubojstvo?

U zatvoru je nekoliko stotina ljudi, postoje klanovi, ali postoje i oni koji se međusobno mrze i ne podnose, pa su nam neki od njih nagovijestili, naznačili, došapnuli da postoji jedna takva mogućnost.

Nakon toga smo uspjeli doći do gospodina Bjelića, koji se pokazao kao krunski svjedok. Dakle, to je bio neki put koji smo krenuli. Bilo je još nekoliko ljudi s kojima smo Dario i ja razgovarali, koji su nam vrlo eksplicitno govorili o njegovim planovima. Međutim, kad je došao dan snimanja, oni su odustali. Gospodin Bjelić nije, on je rekao to što je rekao i evo – rezultat je optužnica.

On je i danas otvoreno spreman to posvjedočiti i govoriti?

Apsolutno, danas sam se čuo s njim nekoliko puta. Trebamo se i naći ovih dana. On ostaje kod svega onoga što je rekao i dosta strahuje za svoj život. Uvjeren je da će ga Srđan Mlađan pokušati ubiti. To je nekoliko puta ponovio i dosta je oprezan. Tako smanjuje svoja pojavljivanja u javnosti i vrlo oprezno funkcionira ovih dana.

Mlađan danas na sudu kaže: 'Nisam kriv, žele mi se osvetiti.' Kakva je njegova reakcija?

Mlađan je navodno rekao pred sudskim vijećem da mu njegov kum Bjelić, bivši kum, smješta, da mu se osvećuje iz njemu nepoznatih razloga i da on nije ni za što kriv. Nismo ga dugo vidjeli, vidimo da je u formi, malo teži nego u vrijeme počinjenja djela. Logična je njegova reakcija da će reći da nije kriv i da mu kum pakira.

Ako je potvrđena ova optužnica, znači sad slijedi suđenje, a vjerojatno će to značiti da neće izaći na slobodu 2027.?

Sada će se odrediti raspravni sudac, dakle sudac koji će voditi raspravu i proces. Za očekivati je da će negdje iza nove godine početi suđenje.

Zanimljivo je, prvi put će se suditi Mlađanu kao punoljetnoj osobi. Njemu su na prvom suđenju sudili kao maloljetniku, a onda su mu na drugom suđenju sudili kao mlađem punoljetniku. Tako da će mu sada prvi put biti suđeno kao punoljetnoj osobi. Ako je kazna predviđena veća od pet godina, a ovdje je deset i više, bez obzira i ako mu istekne zatvorska kazna, on mora ostati u pritvoru do okončanja sudskog postupka.

On bi trebao izaći u svibnju 2027. Ja vjerujem da će suđenje do tada završiti, ali ako nekim čudom i ne završi, Mlađan ne može izaći iz zatvora, s obzirom što mu je krimen i visina kazne, dok se to suđenje ne završi.

Moram te ovo pitati - rekao si da se bivši kum boji Mlađana, bojiš li ga se i ti?

Sigurno da sam na oprezu. Mi izvještavamo o ljudima koji imaju određenu biografiju, određenu prošlost, i naravno da vodimo računa o tome da budemo do kraja dosljedni i korektni u onome što izvještavamo, a bavimo se faktima.

Na izravno pitanje – ne bojim se. Ne bismo to radili ni ja, ni Dario, ni Marijana, ni cijeli naš tim, da se bojimo. Mislimo da je važno ukazati na ovakve slučajeve u Hrvatskoj i broj reakcija koje smo danas dobili – poruka, poziva – govori da smo na pravom putu i da ljudi shvaćaju koliko je važno da se govori o ovakvim zločinima. Ne samo o Mlađanu kao osobi, nego o ljudima koji su spremni ubiti da bi vidjeli kakav je to osjećaj.

