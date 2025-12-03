Euri, pršut, junetina, kuća s bazenom, zlatni sat: Koja je cijena korupcije u Hrvatskoj?

MITO-PAKETI /

190 tisuća eura, 50 kilograma junetine, 10 cijelih pršuta i građevinski materijal - Je li to onda cijena korupcije u Hrvatskoj? Jer to je cijena za koju se navodno prodao glavni državni inspektor, Andrija Mikulić. 75 tisuća eura navodno je primio bivši ministar zdravstva Vili Beroš, da bolnicama nabavlja preskupe aparate koje ne trebaju. Neki su se prodali za kuću s bazenom na Krku, neki za putovanje u Jordan i hladnjak, neki za zlatni sat. Koja je cijena korupcije?

Cijelu priču pogledajte u prilogu