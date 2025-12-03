FREEMAIL
pripreme za euro

Sigurdsson iznenadio popisom: Pozvao nova imena i otvorio borbu za Euro

Izbornik Dagur Sigurdsson napravio je nekoliko iznenađenja na novom popisu reprezentacije, otvorivši vrata potencijalnim debitantima. Poziv su dobili Ivan Barbić i Matko Moslavac (Nexe), Matej Svržnjak (Sesvete) te Filip Perić (Tirol), dok su na širem popisu i Patrik Martinović, Zlatko Raužan i Maksimilijan Molc, koji su dosad samo povremeno sudjelovali na okupljanjima.

Najviše pozvanih stiže iz Sesveta (5), potom Nexe (4) i Zagreba (3). Među imenima su i ozlijeđeni igrači poput Luke Lovre Klarice, čiji je nastup na Euru još uvijek upitan.

Hrvatska će Euro otvoriti u Malmöu, u skupini E, gdje je čekaju Gruzija, Nizozemska i domaća Švedska

3.12.2025.
20:26
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaDagur SigurdssonHrsEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
